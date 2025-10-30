De ene stunt in de Jackpot KNVB Beker is de ander niet, maar Excelsior Maassluis heeft tot dusver het mooiste verhaal geschreven van de eerste ronde. De amateurs zorgden voor een uniek moment dit seizoen door als eerste amateurclub een club uit de Eredivisie uit te schakelen. Nu is er hoop op een 'grote wedstrijd'.

Excelsior Maassluis leek woensdag in de eerste ronde van de KNVB-beker op weg naar een strafschoppenserie tegen Eredivisionist Excelsior, dacht ook doelman Tobias van der Kleij. "Ik was me al vijf minuten aan het voorbereiden op 'pingels', maar opeens lag-ie er aan de andere kant in", keek hij terug op het spectaculaire slot. De keeper van de tweededivisionist droomt na de 1-0-zege al van een optreden in De Kuip of de Johan Cruijff ArenA.

Uniek moment

Excelsior Maassluis werd de eerste amateurclub die dit seizoen een Eredivisionist uitschakelde. "Je weet dat het kan. Zij prikten hem er maar niet in", vertelde Van der Kleij voor de camera van ESPN. Wie zijn club aan de zege had geholpen, wist hij ook na afloop niet. "Ik zag een scrimmage, het was zo druk. Ik heb geen idee wie hem gemaakt heeft."

Matchwinner Nick Nagtegaal

Het was Nick Nagtegaal die zijn ploeg naar de volgende ronde hielp. Vrijdag volgt de loting. "Voor de club zou ik zeggen: nog een makkelijke, voor de centen. Voor ons als spelers De Kuip of de Johan Cruijff ArenA." Voor hem is het een zorg voor later, want het feest was woensdagavond het belangrijkst. Hij heeft meteen vrij gevraagd bij zijn werkgever en ligt donderdag dus lekker uit te brakken.

'Voor mij is dat nog gaver'

"Ik kom hier vandaan. Het is een jongensdroom als je hier begint in de jeugdopleiding en op zo’n avond de winnende maakt. Beter kan gewoon niet. Ik ken iedereen hier, dus voor mij is het nog gaver. Al mijn vrienden kwamen op me af. Mijn familie stond ook aan de zijkant. Van mijn oom en tante tot mijn opa en oma; iedereen was er. Het was één groot feest."

In 2022 speelden Maassluis en Ajax al eens tegen elkaar in de KNVB Beker, toen werd het liefst 9-0 voor de Amsterdammers.