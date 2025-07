Niet alleen Justin Kluivert is lekker bezig, ook zijn jongere broertje Ruben heeft zich in de kijker gespeeld bij een Europese subtopper. De twee jaar jongere Ruben (24) staat in de belangstelling van Olympique Lyon, dat zelfs al een bod deed bij Casa Pia. De Portugese club ligt alleen dwars, totdat de afkoopsom van de Nederlandse verdediger is betaald.

De selectie van Casa Pia is al druk aan het werk in de Portugese plaats Quarteira, waar ze tot aanstaande zaterdag hun trainingskamp afwerken. Een van de spelers in het middelpunt van de belangstelling is topverdediger Ruben Kluivert, die onderwerp is van een felle strijd tussen drie clubs, die allemaal al biedingen hebben gedaan.

'Vergevorderde gesprekken'

De Franse krant L'Équipe meldt maandagochtend "vergevorderde gesprekken" met Lyon, Lens en, zoals het Portugese A Bola zondag al meldde, van het Griekse PAOK Saloniki. Lyon, de club van trainer Paulo Fonseca, heeft een bod uitgebracht. Maar Casa Pia wil niet buigen voor de biedingen onder de afkoopsom. Op de drie miljoen euro die geboden werd, reageerde de technisch directeur van Casa Pia hetzelfde als op het bod van Lens, dat hetzelfde bedrag bood, en PAOK, waarvan het bod niet publiekelijk bekend is.

Vijf miljoen euro

Casa Pia is niet van plan om te onderhandelen over Ruben Kluivert en staat erop dat hij alleen vertrekt voor zijn afkoopsom van vijf miljoen euro. Als dit doorgaat, maakt de club een enorme winst op een speler waarvoor ze ongeveer een jaar geleden slechts 200.000 euro betaalden aan Keuken Kampioen Divisie-club FC Dordrecht, het team uit zijn geboorteplaats. 'Grote broer' Justin voetbalde in het verleden ook in de Ligue 1, maar dan bij Nice. Hij is één van de weinige spelers die in alle top-vijf-competities ter wereld speelde.

Problemen bij Lyon

Voor Lyon is net pas duidelijk dat er deze transferzomer meer mogelijk is dan gedacht. Vanwege financiële wanorde was de voormalig kampioen van Frankrijk teruggezet naar de Ligue 2. De club vocht de degradatie succesvol aan en mag komend seizoen alsnog op het hoogste niveau uitkomen. De zesde plaats blijft op papier staan, waardoor ook Europees voetbal een feit is. Dat gaat weer ten koste van Crystal Palace, dat in Engeland de FA Cup won.