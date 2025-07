Olympique Lyon mag tóch komend seizoen uitkomen in de Ligue 1, het hoogste niveau in Frankrijk. Ongetwijfeld een groot feest bij de noodlijdende Franse club, maar het zorgt meteen voor een nieuw probleem. De ploeg mag, omdat PSG zowel landskampioen als bekerwinnaar werd, ook nog eens 'gewoon' Europa in.

Olympique Lyon speelt ook komend seizoen op het hoogste voetbalniveau in Frankrijk. De club ging met succes in hoger beroep, waardoor de degradatie door de Franse voetbalbond ongedaan is gemaakt. Lyon werd ruim twee weken geleden teruggezet vanwege financiële problemen. De club was in november al gewaarschuwd door de financiële controlecommissie DNCG dat degradatie zou volgen als de financiële situatie niet zou verbeteren. Tijdens een hoorzitting wist Lyon de commissie niet te overtuigen om de maatregel terug te draaien, waarna werd besloten in hoger beroep te gaan.

Europa League

Lyon zou ook de Europa League mis kunnen lopen door de problemen, maar lijkt zich door het terugdraaien van de degradatie alsnog op te mogen maken voor het avontuur in de Europa League. Alleen zit daar het volgende probleem. De huidige eigenaar van Lyon is óók eigenaar van de Engelse club Crystal Palace, dat zich door de FA Cup-winst plaatste voor de competitiefase van de Europa League. Alleen verbiedt de UEFA dat twee clubs van dezelfde eigenaar in dezelfde competitie uitkomen, om belangenverstrengeling te voorkomen.

Problemen voor de UEFA

Door de nieuwe uitspraak zal de UEFA met een beslissing moeten komen over de deelname van Lyon en Crystal Palace. Als de Engelse club wordt teruggehaald, dan is dat extra zuur voor Walter Benitez. De doelman verruilde PSV deze transferperiode voor The Eagles en hoopte (waarschijnlijk als tweede keeper achter Dean Henderson) op Europese speelminuten. Daarnaast zou het mislopen van de Europa League ook slecht nieuws kunnen betekenen voor Ajax. De Amsterdammers leken miskoop Borna Sosa aan Crystal Palace te kunnen slijten, maar wellicht dat het sneeuwbaleffect roet in het eten gooit van die transfer.

Lyon grote club

Olympique Lyon werd tussen 2002 en 2008 zeven keer op rij kampioen van Frankrijk. Ook won de club in het verleden zes Franse bekers. De club raakte deze transferperiode met Rayan Cherki naar Manchester City al een sterspeler kwijt. Clublegendes Alexandre Lacazette en Saïd Benrahma vertrokken al naar NEOM SC en oud-Ajacied Nicolas Tagliafico is transfervrij.