Oranje-international is aan het genieten van zijn voetbalpauze. De 26-jarige middenvelder van Bournemouth viert samen met zijn gezinnetje vakantie. Zijn broers zijn ook mee.

Nu Kluivert vader is komt er naast het zonnen op een luxe bood en feesten nog een activiteit bij: een wandelingetje maken achter de kinderwagen. De voetballer spendeert zijn vrije weken in de zomer op Ibiza.

De fles geven

Het leverde mooie plaatjes op van Kluivert, zijn vrouw Shanna én hun eerste dochtertje Giselle Sofia. De 7-voudig Oranje-international is niet bang om zijn vaderschap te tonen: hij geeft de fles en geniet van het zwembad samen met zijn dochter. Het kind werd in februari geboren, zo'n halfjaar nadat het liefdeskoppel het jawoord tegen elkaar zei.

Broers

Gelukkig kan Kluivert rekenen op genoeg steun van familie. Zijn broers Quincy en Ruben zijn ook op het eiland te vinden. De drie broers delen op Instagram trots beelden van hun vakantie. Voor de 28-jarige Quincy is er wellicht nog werk te vinden op het feesteiland. De amateurvoetballer van Zeeburgia staat namelijk ook bekend als DJ Quincy Owen.

Jongere broer Ruben (24) is wel profvoetballer. Hij maakte in 2024 de overstap van FC Dordrecht naar Casa Pia AC, een club in de hoogste divisie van Portugal. Jongste broer en FC Barcelona-speelster Shane Kluivert was niet aanwezig, maar hij is met zijn 17 jaar wellicht nog wat te jong voor het nachtleven van Ibiza.

Bournemouth

Kluivert staat sinds 2023 onder contract bij Bournemouth, waar hij een goede tijd in de Premier League beleeft. Afgelopen seizoen maakte hij 12 doelpunten in 34 wedstrijden. Hij heeft nog een contract tot en met 2028.

