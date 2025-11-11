Het is weer interlandperiode en dat betekent ook dat de modeshow weer neerstrijkt op het trainingskamp in Zeist. Maandagavond kwamen de Oranje-internationals aan bij het hotel en dat deden ze wederom geheel in stijl. Sportnieuws.nl bekeek de outfits en licht er een aantal uit. Zo komt nieuweling Luciano Valente goed voor de dag bij zijn debuut.

Grote hilariteit was er maandag op de persconferentie van Ronald Koeman. Hij werd door Valentijn Driessen gevraagd naar zijn mening over de kleding van de spelers, dat af en toe op een modeshow lijkt. "Heb je weleens gekeken naar Frankrijk?", zei Ronald Koeman met een lach. "Dan zijn wij nog pussy's", grapte hij.

Goede outfits

Toch hebben de Nederlanders ook weer behoorlijk uitgepakt. Degene van wie iedereen het verwacht, Memphis Depay, kwam ook weer met goede kleding aanzetten. Zijn tas, van Louis Vuitton, hing om een jack van Gucci. De Gucci Ptachwork banana Embroidery Denim Jacket. Daarboven draagt hij een zonnebril en een LA-cap. De tas is zo'n 2250 euro op de site van LV en het Gucci-jack wordt op een waarde van 2500 euro geschat.

Louis Vuitton valt traditiegetrouw in de smaak. Ook Tijjani Reijnders komt met een tas van dat luxueuze merk aan, maar die is een tikkeltje duurder dan die van Memphis. Die van Reijnders kost iets minder dan 6000 euro. Terwijl zijn trui, ook van LV, 900 euro kost. Er is één iemand die heeft een merk aan dat je niet zo vaak ziet: Hartman kwam aan met een Faux fur hat van Chanel.

Debutant Luciano Valente

Ook Luciano Valente, debutant bij Oranje, heeft de memo gekregen en flink uitgepakt. Op het eerste gezicht lijkt hij in een vrij casual pak aan te komen, maar wie beter kijkt ziet een patroon van het luxemerk Dior. Hoewel zijn outfit niet meer beschikbaar is op de site van Dior, gaan vergelijkbare denim-pakken voor drie à vierduizend euro de deur uit. En, jawel, ook hij heeft een LV-tas mee - dat staat niet voor Luciano Valente.

Noa Lang

Noa Lang, vaak ook erg stijlvol gekleed in bijzondere merken, koos ditmaal weer voor een tracksuit. Ditmaal droeg het merk Sp5der. Een Amerikaans merk geïnspireerd op de stijl en cultuur van Atlanta. Bij elkaar kost het iets meer dan 500 euro.

Nathan Aké

Zo zijn er altijd wel één of twee spelers die in een volledig gesponsorde outfit aankomen. Zo is Gakpo al vaker geheel in Puma gehuld geweest, maar ditmaal is het de beurt aan Aké. Hij kwam aan in een outfit gesponsord door Nike. De jas is 250 euro en de broek ongeveer 100 euro.

WK-kwalificatie

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar het gaat om de prestaties op het veld. Daar zullen de heren van de ploeg van Ronald Koeman zich moeten plaatsen voor het WK aanstaande zomer in Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrijdag spelen ze in Warschau tegen Polen en maandag ontvangen ze in Amsterdam Litouwen. Wint Nederland van Polen, zijn ze al geplaatst. Anders moet plaatsing tegen Litouwen plaatsvinden.