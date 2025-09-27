Crystal Palace verraste zaterdag door Liverpool in de slotfase te verslaan na een intens duel. De frustratie bij de verliezende club en trainer Arne Slot was groot, maar Britse media smulden van het spektakel.

Crystal Palace kwam al vroeg op voorsprong dankzij Ismaïla Sarr en domineerde in de eerste helft de wedstrijd. Na de rust herpakte Liverpool zich en in de 87e minuut viel de gelijkmaker. Toch wist de thuisploeg diep in de blessuretijd nog de 2-1-overwinning naar zich toe te trekken. "Wauw, wauw, wauw", klinkt het bij tabloid Daily Mail.

"Ik weet niet wat het is met Crystal Palace, maar ze weten hoe ze punten moeten afpakken van Liverpool", schrijft het medium. Voor de koploper van de Premier League is het het eerste puntverlies in de competitie.

Daily Mail zag ook de frustratie bij de spelers en staf. "De bank was woedend toen die goal op het laatste moment viel, twee minuten nadat de blessuretijd was afgelopen." Slot kreeg eerder in de wedstrijd ook al geel omdat hij buiten het trainersvak kwam. "Misschien had Liverpool dit wel nodig. Je kunt niet altijd geluk hebben. En Crystal Palace verdiende de punten."

'Ongelooflijk'

De Britten genoten van de bizarre ontknoping. "Voetbal, wat een sport", wordt er geschreven. "Liverpool begon het seizoen met hun late overwinningen en leken er weer goed vanaf te komen met de gelijkmaker. Maar Crystal Palace gaf ze een koekje van eigen deeg. Ogelooflijk."

The Guardian merkt ook op dat voetbalfans genieten van de overwinning van Palace. "Is er een indrukwekkendere of populairdere club op dit moment", vraagt de krant zich af.

Zorgen om verdediging

Slot heeft ook stof tot nadenken, vindt The Sun. "Hij zal zich zorgen maken om de verdediging." Daar zit het lek volgens de tabloid. Het medium noemt het 'ironisch' dat Liverpool juist Palace-verdediger Marc Guehi wilde halen om de verdediging te versterken.

