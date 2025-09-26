Matthijs de Ligt is het nieuwe seizoen bij Manchester United begonnen als vaste waarde, maar daar gaat het in de Britse kranten eigenlijk nauwelijks over als zijn naam wordt genoemd. Wel pakken de tabloids groots uit met nieuws over hem en zijn geliefde Annekee Molenaar.

De 26-jarige De Ligt en Molenaar, dochter van oud-topvoetballer Keje Molenaar, zijn al samen sinds de tijd dat De Ligt nog bij Ajax speelde. Vorig jaar trouwde het stel en dat zou deze zomer worden gevierd. Maar volgens verschillende roddelkanalen ging dat niet door vanwege huwelijksproblemen. Zo zou De Ligt genoeg hebben van het 'spirituele gehalte' in Molenaars leven.

Geruchten over relatieproblemen

Hoewel de hoofdrolspelers en hun management met geen woord reppen over een eventuele breuk, is het voor onder meer The Sun reden om eens dieper in hun relatie te duiken. "De Ligt is al maanden niet meer in haar feed verschenen, en zij ook niet die van hem", concludeert de krant. En: "Er wordt aangenomen dat hun relatie de laatste maanden in zwaar weer terecht is gekomen."

Nieuw project

Eerder dit jaar begon Annekee een nieuw project: Annie's Alchemia, een website waar ze zich bezighoudt met Alchemie. Dat is een oude vorm van natuurfilosofie. The Daily Mail concludeeert dat de geliefde van De Ligt zich de laatste tijd vooral op dat soort praktijken focust. Ook op Instagram, waar ze onder meer pronkte met het feit dat ze haar eerste cacaoceremonie heeft bijgewoond en ze tarotkaartlezingen geeft.

Niet helemaal verdwenen

Overigens is het niet zo dat De Ligt compleet uit het leven van Molenaar lijkt verdwenen. Hij 'liket' de meest recente posts van haar op Instagram. Daarnaast draagt ze nog altijd openlijk de achternaam van de voetballer op haar sociale media. Ook volgt De Ligt het nieuwe 'zweverige' project van Annekee.

Transfer naar Manchester United

De Ligt speelde na zijn vertrek voor Juventus en Bayern en werd daarbij vergezeld door zijn partner. Zij verhuisde ook mee naar Manchester na zijn transfer van ruim een jaar geleden. De Ligt speelde veel duels, maar kende sportief een matig seizoen met onder meer een vijftiende plaats in de Premier League. Dit seizoen staat United op een elfde plaats. De Ligt speelde in de competitie vooralsnog elke seconde.

