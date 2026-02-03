Jordi Cruijff heeft een belangrijke taak om als eerste uit te voeren nu hij officieel in dienst is als technisch directeur van Ajax: het aanstellen van een nieuwe trainer. De zoon van voetballegende Johan Cruijff zou er volgens Johan Derksen goed aan doen om het zichzelf niet al te moeilijk te maken.

Cruijff speelde alleen in de jeugd van Ajax, voordat hij met zijn vader meeging naar FC Barcelona. In Spanje heeft de technisch directeur de afgelopen jaren een groot netwerk gecreeërd en het zou volgens diverse media dan ook niet gek zijn als hij met een Spaanse trainer op de proppen komt voor Ajax komende zomer. Die zou dan interim Fred Grim moeten opvolgen en Ajax weer naar een topniveau moeten brengen. "Maar je betaalt een godsvermogen om zo iemand naar Nederland te halen. Ik denk dat het zo veel eenvoudiger kan", zegt Derksen in zijn podcast Groeten uit Grolloo.

'Haal hem in godsnaam naar Ajax'

"De trainer van NEC, Dick Schreuder, heeft bij PEC en nu NEC bewezen dat hij een absolute toptrainer is. Hij steekt met kop en schouders boven het trainerskorps uit in Nederland. Haal hem in godsnaam naar Ajax, dan ben je uit de brand", is Derksens duidelijke mening. En hij kan het weten, als jarenlange fan van NEC. "Als Marcel Boekhoorn (de geldschieter van NEC, red.) hem wil houden, dan houdt hij hem. Dat zou ook heel verstandig zijn, maar Ajax moet het in ieder geval proberen. Ik denk dat je aan Dick Schreuder meer hebt dan aan een trainer uit een totaal andere cultuur."

'Ze laten het weer over aan passanten'

Ajax heeft wat recht te zetten de komende jaren. "Ze laten het helemaal aan Jordi Cruijff over nu, zoals ze het altijd overlaten aan passanten. Ze hebben een raad van commissarissen, die kijkt er naar en doet niks. Het is een afgang (wat Ajax al jaren laat zien, red.). De uitslagen in Europa maken duidelijk dat Nederlandse clubs helemaal niks meer voorstellen. We worden uitgeschakeld door de subtop van Europa hè, niet eens de echte topclubs."

