Vandaag Inside kreeg vorige week weer eens kritiek op een uitzending en vooral René van der Gijp moest het ontgelden. De oud-voetballer maakte moeiteloos een bruggetje tussen 'serieus onderwerp' Iran naar een mannelijk seksspeeltje aan tafel van de talkshow. Johan Derksen springt voor zijn collega in de bres.

In de podcast Groeten uit Grolloo krijgt Derksen er zelfs een kijkersvraag over. "Heb jij je ook zo kapot geërgerd aan het domme gezwets van Van der Gijp over Iran en de rare overgang naar het seksspeeltje?" Daar gaat Derksen, net 77 jaar oud geworden, uitgebreid op in. "We hebben allemaal onze eigen rol bij Vandaag Inside. René heeft een humoristische rol, want hij heeft de lach aan zijn kont hangen. Hij kan Nederland na een zwaar onderwerp weer een heel luchtig onderwerp geven. Die afwisseling is schijnbaar de charme van ons programma."

'Ik stoor me er niet zo aan'

Natuurlijk kijkt Derksen er ook weleens van op hoe het gaat bij het immens populaire praatprogramma op SBS 6. "Een wat vreemde overgang, maar als ik het publiek dan zie... Dat lacht zich dood. Het heeft een functie. René kan alles relativeren, dat vind ik ook wel weer goed. Ik neem alles heel serieus en René is de man die het terug kan brengen tot normale proporties. Ik stoor me er niet zo aan. We functioneren al 25 jaar als trio (met presentator Wilfred Genee, red.), we weten precies hoe we in elkaar zitten."

'René is heel bepalend'

Hoewel Derksen zelden lachend wordt gespot om een actie of opmerking van Van der Gijp, vindt hij zijn collega wel degelijk grappig. "Dat mensen dat soms ongepast vinden, dat kan. Net zoals dat ze het ongepast vinden wat ik er allemaal uitkraam. Daar liggen wij niet wakker van, we zijn drie totaal verschillende mensen, maar hebben met z'n drieën wel de chemie om er een leuk programma van te maken. René is als sfeerbepaler heel bepalend. Hij weet als geen ander mensen weer met hun voeten op de grond te zetten. Iedere cabaretier is jaloers op hem."

Vandaag Inside

Vandaag Inside is vijf keer per week op televisie. Om 21.35 uur begint de talkshow op SBS 6. Alleen op woensdag is Van der Gijp er niet bij, dan heeft hij zijn vrije avond.