Jordi Cruijff ontroerd tijdens eerbetoon aan Johan: 'Één van de lievelingsdagen van mijn vader'

De negende editie van de Cruyff Legacy 14K Run was zondag een bijzondere. Een recordaantal deelnemers haalde het hoogste bedrag ooit op voor de Johan Cruyff Foundation. Voor Jordi Cruijff, de zoon van Johan, betekende het evenement niet alleen een sportief succes, maar vooral een emotionele herinnering aan zijn vader.

"Dit was een van de lievelingsdagen van mijn vader", vertelde Jordi zichtbaar aangedaan voor de camera van Sportnieuws.nl. "Hij kon altijd heel erg genieten als hij de kleine kinderen zag, de ouders en vrijwilligers, de passie bij iedereen. Mijn vader raakte daar zelf geëmotioneerd van."

Cruyff Legacy 14K Run heeft bijzondere betekenis

Zelf liep Jordi de 14K dit jaar niet mee. "Mijn knie is niet zo blij als ik loop. Ik kan eigenlijk al tien jaar niet meer joggen", legde hij uit. "Maar ik ben onbelangrijk wat dat betreft. Het gaat gewoon om wat deze dag betekent voor kinderen en ouders. De blijdschap en de energie zijn zo mooi om te zien. En hoe ze de Foundation helpen, dat is ook heel belangrijk. Zij kunnen weer andere mensen verder helpen."

Bijna 7.500 deelnemers kwamen in actie in en rond de Johan Cruijff ArenA, een absoluut record. Er werd een indrukwekkend bedrag van €776.435 euro opgehaald voor de Johan Cruyff Foundation. Deelnemers konden kiezen uit een route van 5 of 14 kilometer, of de feestelijke Kids Run in het stadion zelf.

'Dan kan ik me herinneren hoe hij deze dagen was'

Jordi genoot zichtbaar van de dag en haalt tegelijkertijd momenten met zijn vader op. "Deze dag is voor mij ook van veel herinneringen die ik met hem heb meegemaakt op zulke dagen. Dan kan ik me herinneren hoe hij deze dagen was, hoe hij met iedereen in gesprek ging, hoe hij lachte en kon genieten van mensen die genieten", vertelt zoonlief vol trots over de verrichtingen van Johan Cruijff.

Bekende gezichten rennen mee

Onder de aanwezigen bevonden zich ook oud-voetballer Frank Rijkaard, cabaretier Najib Amhali en paralympiër Marlou van Rhijn, die allen hun steun betuigden aan het initiatief. Cruijff junior moedigde de deelnemers enthousiast aan: "Het is zó mooi om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor de Foundation en voor kinderen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is."

"Elk jaar groeit dit evenement en dat maakt me trots. Dit is precies waar mijn vader voor stond", sluit Jordi af. De succesvolle editie van 2025 toont opnieuw de verbindende kracht van sport, iets waar Johan Cruijff zijn leven aan wijdde. Volgend jaar viert de Cruyff Legacy 14K alweer zijn tiende editie.

Bekijk hieronder het volledige interview: