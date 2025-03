Luuk de Jong hoopt in voetsporen Johan Cruijff te treden met goal tegen Ajax

Dé wedstrijd van het Eredivisieseizoen staat zondagmiddag op het programma. PSV ontvangt Ajax in het Philips Stadion en daar zal Luuk de Jong ongetwijfeld naar uitkijken. De Amsterdammers behoren tot zijn favoriete tegenstanders.

Ajax als favoriete tegenstander. Dat klinkt toch raar, gezien het vaak lastig is tegen de recordkampioen van Nederland. Voor De Jong geldt het wel. Zo scoorde hij in de laatste acht achtereenvolgende duels tegen de Amsterdammers. Mocht hij zondag scoren treedt hij in de voetsporen van Johan Cruijff, die negen keer achter elkaar scoorde in wedstrijden tegen Go Ahead Eagles.

Dit is Lizanne, de vriendin van Luuk de Jong: PSV-spits is dankbaar voor zijn fysiotherapeute en feestbeest Je liefde tegenkomen in het uitgaansleven, dat lijkt echt nog iets van 'vroeger'. Maar voetballer Luuk de Jong en zijn vriendin Lizanne van Zutven kregen het voor elkaar om verliefd te worden in de kroeg en een gelukkig leven te leiden. Dit is Lizanne, de vriendin van PSV-aanvoerder Luuk de Jong, met wie ze twee kinderen kreeg.

Mijlpalen

Daarnaast lonken er nog twee andere mijlpalen voor De Jong. Mocht de kopsterke spits scoren, dan staat hij samen met Cor van der Gij bovenaan de lijst met doelpuntenmakers tegen Ajax. Van der Gijp staat op twaalf goals en De Jong op elf tegen de formatie uit de hoofdstad.

Tot slot lonkt nog een persoonlijk hoogtepunt voor De Jong. Hij staat momenteel op 190 doelpunten in de Eredivisie. 41 daarvan deed hij voor FC Twente. Dat betekent dat hij 149 keer scoorde voor PSV. Bij een doelpunt kan de aanvoerder van de Eindhovenaren dus op 150 treffers komen voor de club uit Brabant.

Ajax heeft mazzel met afleiding bij PSV: 'Het tekent wel de pech dit jaar' Het nieuws sloeg in als een bom in Amsterdam en Eindhoven: PSV-spits Lucas Pérez leed aan tuberculose. PSV was er op tijd bij, maar ineens stond de topper tegen Ajax op losse schroeven. Een onrustige week voor de Eindhovenaren in aanloop naar zo'n grote wedstrijd. "Deze wedstrijd valt ontzettend goed voor Ajax."

Turbulent

PSV kent een turbulente voorbereiding op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Bij de Spaanse spits Lucas Perez werd tuberculose vastgesteld en even leek het erop dat zelfs het doorgaan van deze Eredivisietopper in gevaar zou komen. Zo ver kwam het gelukkig niet, waardoor om 14.30 uur de bal gaat rollen in het Philips Stadion.

Opstellingen

PSV moet het doen zonder Jerdy Schouten. De middenvelder is niet fit genoeg om te spelen en zit dus niet bij de selectie van Peter Bosz. Daardoor staan Joey Veerman, Guus Til en Ismael Saibari op het middenveld. Malik Tillman is juist weer terug bij de Eindhovenaren. Hij begint op de bank.