Jordi Cruijff over volgende stap en mogelijkheden bij FC Barcelona: 'Nu ben ik er klaar voor'

Jordi Cruijff is in gesprek met transferjournalist Fabrizio Romano eerlijk over zijn toekomst als trainer en de mogelijkheden bij FC Barcelona. Een speciale club voor hem, vanwege de grote rol die zijn vader Johan daar speelde.

Daarom wil Jordi Cruijff alleen bij Barcelona aan de slag gaan als het echt goed voelt. Net als in 2021, toen hij sportdirecteur werd bij de Spaanse club. "Ze belden of ik hen wilde helpen", zegt Cruijff in het interview met Romano. "Natuurlijk is Barcelona altijd speciaal en emotioneel vanwege de geschiedenis die ik zelf heb bij de club, maar ook mijn familie."

Volgende stap

"Op dat moment voelde die rol goed", vertelt de oud-voetballer die van 1994 tot 1996 bij Barcelona speelde. "Maar ik wist altijd dat ik weer zou willen coachen. Nu is het tijd voor een volgende stap. Ik ben er klaar voor en heb energie."

Cruijff heeft al ervaring als trainer in onder andere Israël en China. Daar was hij coach bij Maccabi Tel Aviv en Shenzhen. Vanuit China maakte hij de overstap naar Barcelona als technische directeur. In 2023 vertrok hij daar. In zijn laatste seizoen werd hij landskampioen met Barça.

Jordi Cruijff in 2023. Getty Images.

Mogelijkheden bij Barça

Bij Barça verlaat hoofdtrainer Xavi de club na dit seizoen. De club zou in Hansi Flick al een opvolger voor hem hebben gevonden. Toch vraagt Romano of er ook mogelijkheden zijn geweest voor Cruijff als trainer bij de club.

"Een paar keer zijn die mogelijkheden er geweest", antwoordt Cruijff. "In moeilijke periodes van de club. Dan hadden ze voor een paar wedstrijden een interim-coach nodig. Dat vond ik moeilijk."

"Aan de ene kant kun je de club daarmee helpen", legt hij uit. "Aan de andere kant had ik ook respect voor de coach die op dat moment weg ging. Daarom voelde het niet goed om die positie te vervullen."