José Mourinho geschorst na bizarre 'aanval' op Galatasaray-trainer Okan Buruk

Fenerbahce-trainer José Mourinho is gestarft voor zijn bizarre actie richting Galatasaray-coach Orkan Buruk in het bekerduel tussen de twee Turkse topclubs. De Portugees zal verlopig moeten toekijken vanaf de tribune als zijn ploeg speelt.

Na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd op woensdag kneep Mourinho in de neus van de trainer van de tegenstander. Die liet zich vervolgens theatraal op de grond vallen. Er ontstond veel ophef rond de actie.

Fenerbahce schoof de schuld volledig af op Buruk. "Buruk provoceerde Mourinho en had de brutaliteit om respectloze handgebaren te maken", klinkt het statement van Fener. "Nadat onze trainer even zijn neus had aangeraakt, gooide de man in kwestie zich theatraal op de grond.”

"De respectloze woorden en acties van deze man, die zich op de grond gooide alsof hij was neergeschoten als voortzetting van zijn geplande en buitensporige provocaties, zijn vastgelegd op camera." De club hoopte dat Buruk ook gestraft zou worden wegens zijn gedrag.

De actie van Mourinho werd beoordeeld als 'onsportief gedrag'. De coach wordt drie duels geschorst. Daarmee komt hij nog goed weg. Als het vergrijp van de trainer werd ingeschat als 'een aanval', dan kon hij liefst tien duels worden geschorst.

Eerder wangedrag

Mourinho staat bekend om zijn streken. Zo prikte hij ooit al eens iemand in zijn oog als trainer van Real Madrid, kwam hij in een duw en trek-ruzie met Arsene Wenger en trapte hij ook eens een waterfles in het gezicht van een ballenjongen.

Hij werd eind februari ook al voor vier duels geschorst na een serie denigrerende opmerkingen. De Portugees zei onder meer dat de stafleden op de bank van Galatasaray na een opstootje 'als apen op en neer sprongen'.