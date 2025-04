Robert Maaskant wordt tijdens podcast nietsvermoedend bij de neus genomen: 'Dat gaat alle perken te buiten'

Iedereen stond stomverbaasd te kijken toen José Mourinho van de week een collega-trainer bij zijn neus greep. Zijn club, Fenerbahce, verdedigt de trainer nog altijd, maar de streek blijft apart. Zo vindt ook Robert Maaskant, die zelf live tijdens de podcast bij de neus werd genomen. "De reactie was ook volstrekt belachelijk", zegt hij.

Jose Mourinho staat bekend om zijn streken. Zo prikte hij ooit al eens iemand in zijn oog als trainer van Real Madrid, kwam hij in een duw en trek-ruzie met Arsene Wenger en trapte hij ook eens een waterfles in het gezicht van een ballenjongen. Hij voegde daar afgelopen week weer een nieuwe streek aan toe. Hij nam de Galatasaray-trainer Okan Buruk zo bij de neus, tijdens een relletje aan de zijlijn.

Presentator van De Maaskantine Rick Kraaijeveld besloot dat streekje ook maar eens bij Robert Maaskant uit te halen, die er wel om kon lachen. "Wat gebeurt er nou, joh?", riep hij verrast. "Ik ben 1,95 en heb een zwarte band jiu-jitsu. Ik denk niet dat iemand gauw op het idee komt", lacht hij. Ook hij had het voorval gezien en sprak er schande van.

Alle perken te buiten

Alhoewel hij best fan is van de trainer Mourinho, kon hij dit niet waarderen. "Dit gaat echt alle perken te buiten. Hier moet je een enorme sanctie op zetten, dit is belachelijk. Voor allebei overigens." Want de reactie van die ander vond hij ook volstrekt absurd. "Dat heb ik ooit van John Linford, spits van Fortuna Zittes en Go Ahead Eagles geleerd. Je gaat in een bar fight ook niet op de grond liggen als je een duwtje krijgt."

Eigen akkefietjes

Zelf herinnerde hij ook weleens een akkefietje tussen twee trainers, toen hij nog assistent was. "Dat was bij Zwolle-Groningen, tussen trainers Jan van Dijk en Jan Everse, die zijn allebei 1,40. Daarmee was de ruzie gauw over, want ik ben lang. Ik ben daartussen gaan staan en met mijn lengte en breedte was dat gauw opgelost. Ik kon ze zo oppakken!", lacht hij.

Zelf komt hij niet verder dan een confrontatie met een dug-out. "Die beelden zijn bekend, toch? Daar sla ik een dug-out volledig in tweeën. Dat was geen slimme actie van me, maar dat was uit frustratie van het wedstrijdverloop. Ik heb nooit iets gedaan naar een tegenstander toe, dat vind ik toch echt wat anders", besluit hij.

