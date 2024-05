Jürgen Klopp verrast Liverpool-publiek met liedje over opvolger: 'Arne Slot, jalalala!'

Liverpool nam zondag afscheid van trainer Jürgen Klopp, na de 2-0 zege op Wolverhampton Wanderers. De Duitser pakte de microfoon en zong een liedje over Arne Slot, samen met het Liverpool-publiek op Anfield.

Slot neemt volgend seizoen het stokje over van Klopp bij Liverpool. De Duitse succestrainer zei eerder al dat Slot een goede opvolger voor hem zou zijn. Dat hij het meende, werd zondag nog maar eens duidelijk.

Op de melodie van 'Live is Life' van Opus zong Klopp: 'Arne Slot, jalalala!' De tweede keer deed het hele publiek mee.

Jürgen Klopp bij Liverpool

Klopp zag in zijn periode als Liverpool-trainer vooral héél vaak Manchester City kampioen worden, zo ook dit jaar. Desondanks was Klopp ook megasuccesvol. Hij was de enige trainer die in de afgelopen zeven jaar een keer de Premier League wist te pakken naast Manchester City.

De 56-jarige trainer won daarnaast ook de Champions League én de Wereldbeker voor Clubs met Liverpool. Voor die periode werkte hij bij Borussia Dortmund, waarmee hij twee keer de landstitel pakte. Bij die club werd hij ook in de weg gezeten door Guardiola, die een paar seizoenen de trainer was van Bayern München.

Even niks

De rivaliteit tussen Guardiola en Klopp krijgt een kleine pauze, want de Duitse trainer heeft besloten om even niks te gaan doen.