Jurriën Timber 'doodsbang' in Champions League-optreden met Arsenal: Nederlander krijgt flinke kritiek

Arsenal heeft dinsdagavond verloren van Paris Saint-Germain in de Champions League. De ploeg van Mikel Arteta was niet opgewassen tegen de Franse club. Met name Nederlander Jurriën Timber kwam niet goed uit de verf, zo zagen ze in Engeland.

Het leverde hem flinke kritiek en een vernietigend rapportcijfer op. Timber kreeg een 5 van het Britse medium The Sun, onvoldoende dus. "Vanaf het startsignaal had de Nederlander moeite met de aanval van PSG", schrijft de tabloid.

Dat resulteerde direct in een tegendoelpunt. Na een snelle aanval vanaf de linkerkant gaf Khvicha Kvaratskhelia de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet perfect voor. Ousmane Dembélé stond op de juiste plek en werkte de bal via een stuit tegen de binnenkant van de paal binnen: 0-1. Kort daarna leek Timber ook nog een overtreding te maken op Kvaratskhelia in het strafschopgebied, maar gelukkig voor The Gunners bleef een penalty uit.

'Doodsbang'

"Hij leek doodsbang toen Kvaratskhelia begon te sprinten in de eerste minuten van de wedstrijd", vervolgt The Sun. "Het is zeldzaam om Timber zo uitgeput te zien. Dat is ook gewoon een bevestiging van het hoge niveau van een halve finale in de Champions League."

"Zelfs de meest getalenteerde spelers kunnen vernederd worden. Timber had zo'n avond." De 23-jarige verdediger werd in de 83e minuut gewisseld. "Verrassend dat dat niet eerder gebeurde."

Martin Ødegaard

De 5 is het laagste rapportcijfer dat de Britse krant uitdeelde na het duel. Maar naast Timber moest ook aanvoerder Martin Ødegaard het ontgelden. De Noorse middenvelder kreeg eveneens een 5. "Wat is er met hem aan de hand?"

"Waar is de magie aan de bal die we gewend zijn van hem?", vraagt het medium zich af. "Hij kon niet zijn stempel drukken. En zonder hem is er een serieus gebrek aan aan creativiteit bij Arsenal. Dat is een groot probleem."

