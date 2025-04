Arsenal en Jurriën Timber leven nog in halve finale Champions League na waanzinnig voetbalgevecht met PSG

In een waanzinnig voetbalgevecht tussen Arsenal en Paris Saint-Germain hebben de Fransen aan het langste eind getrokken. Op bezoek in het Emirates Stadium won de ploeg van Luis Enrique met 1-0. The Gunners moeten écht aan de bak in de return voor een finaleplek in München.

Paris Saint-Germain kende een droomstart en sloeg meteen toe bij de eerste kans. Na een snelle aanval vanaf de linkerkant gaf Khvicha Kvaratskhelia de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet perfect voor. Ousmane Dembélé stond op de juiste plek en werkte de bal via een stuit tegen de binnenkant van de paal binnen: 0-1. Alweer het 33e doelpunt van het seizoen voor de Fransman.

De Champions League kijk je bij Ziggo Sport.

Hoofdrol voor arbitrage

Kort na de gelijkmaker kwamen The Gunners goed weg toen een strafschop uitbleef. Oranje-international Jurriën Timber had het in de eerste minuten van de wedstrijd bijzonder moeilijk met Kvaratskhelia en maakte ogenschijnlijk een lichte overtreding in het strafschopgebied.

'Ik neem geen kleding mee': Quinten Timber heeft bijzondere gewoonte bij bezoek aan tweelingbroer Jurriën Arsenal-verdediger Jurriën Timber staat voor een kraker van jewelste in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Voor de thuiswedstrijd in Londen heeft hij flink wat kaartjes geregeld voor vrienden en familie. Voor zijn tweelingbroer Quinten moest hij echter ook kleding regelen. "Ben meteen naar zijn kledingkast gegaan", lacht de middenvelder van Feyenoord.

Toch besloot scheidsrechter Slavko Vincic geen penalty toe te kennen en ook de VAR zag geen reden om in te grijpen. Volgens Ziggo-analisten Marco van Basten en Danny Blind was het moment discutabel. "Maar uiteindelijk te licht voor een strafschop."

Timber clear foul on Kvara, no penalty was given for this pic.twitter.com/flPvxxIBC5 — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) April 29, 2025

Afgekeurde gelijkmaker

Kort na rust leek Arsenal op gelijke hoogte te komen toen Mikel Merino raak kopte. De vreugde in het Emirates Stadium was echter van korte duur, want de VAR zag dat de middenvelder nipt buitenspel stond. Wéér een flinke tegenvaller voor de nummer twee van de Premier League, waardoor de thuisploeg nog steeds op jacht moest naar de gelijkmaker.

Kansen over en weer

Een jagend Arsenal kreeg voldoende kansen om de gelijkmaker binnen te werken, maar PSG-goalie Donnarumma was een flinke sta-in-de-weg voor The Gunners. In de slotfase mocht Arsenal van geluk spreken dat Paris Saint-Germain hun vizier niet op scherp hadden staan, want daardoor is de ploeg van Mikel Arteta nog altijd in de race voor een finaleplek, ondanks de slechte uitgangspositie van 0-1.

Andere halve finale

FC Barcelona en Inter gaan woensdagavond de strijd aan om een felbegeerde plek in de finale. Beide teams hebben een indrukwekkend pad afgelegd in het toernooi en zullen tot het uiterste gaan om alvast met één been in de Champions League-finale te staan. De aftrap is om 21.00 uur

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.