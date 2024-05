Juventus ontslaat trainer Allegri na bizar gedrag rondom bekerfinale, waar hij mogelijk ook journalist bedreigde

Massimiliano Allegri ging woensdagavond tijdens de bekerfinale van zijn Juventus tegen Atalanta compleet door het lint. Dat is hem duur komen te staan. Hij is vrijdag door zijn club ontslagen. Maar dat hij ook nog een journalist heeft bedreigd na afloop, ontkent hij.

Allegri haalde het nieuws na de gewonnen bekerfinale, waarin hij in de slotfase rood kreeg en woedend naar binnen beende. Ook buiten het zicht van de camera's zou hij zich misdragen hebben. Voor Juventus is het gedrag reden genoeg om hem de laan uit te sturen.

De Italiaanse journalist Guido Vaciago van Tuttisport claimt tegenover persbureau ANSA dat hij stond te bellen in Stadio Olimpico toen Allegri hem van afstand woedend riep. "Hang op, strontjournalist! Jij, ja! Schrijf de waarheid in je krant, niet wat de club je vertelt!" Vervolgens zou de trainer hebben getrokken en geduwd, zijn vinger onder de neus van Vaciago hebben gezet en geschreeuwd hebben: "Ik weet je te vinden! Ik kom en ruk beide oren eraf. Ik kom en sla je in je gezicht!"

Dubbel pech voor 'Nederlands' Atalanta: het verliest Italiaanse bekerfinale van Juventus én Marten de Roon Atalanta heeft woensdagavond de finale van de Coppa Italia verloren van Juventus. In een typisch Italiaanse finale waren de zwart-witten met 1-0 te sterk door een doelpunt van Dusan Vlahovic. Voor Atalanta was er dubbel slecht nieuws: het verloor ook nog Marten de Roon aan een blessure.

Via zijn advocaat ontkent Allegri dat hij de journalist heeft bedreigd. "Het was een verhitte, verbale woordenwisseling door de opwinding van het moment, waarin ze elkaar elkaar hebben beledigd." Vaciago gaat daar echter niet in mee. "Het was een monoloog van Allegri." Hij zegt getuigen te hebben.

Schorsing

Of het verhaal van Vaciago nou klopt of niet, het is erg onwaarschijnlijk dat Allegri volgend seizoen nog voor de groep staat. De resultaten van Juventus waren al niet om over naar huis te schrijven, maar de incidenten rondom de wedstrijd tegen Atalanta waren vrijdag voor de clubleiding de druppel. "Zijn gedrag voor en na de wedstrijd strookt niet met de normen en waarden van Juventus."

Juventus-trainer Allegri gedraagt zich als een malloot: jasje en stropdas op de grond, knopen overhemd kapot Juventus-trainer Massimiliano Allegri heeft zich weer eens van zijn opgefokte kant laten zien. Tijdens de gewonnen bekerfinale tegen Atalanta (0-1) kreeg de coach een rode kaart, waarop hij buitengewoon reageerde.

De laatste twee competitiewedstrijden zou Allegri er sowieso niet bij zijn, vanwege de schorsing die hij opliep na zijn rode kaart gedurende de bekerfinale. Allegri flipte toen tegen de vierde man, om na zijn rode kaart helemaal door te draaien en zich te ontdoen van zijn kleding.