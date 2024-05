Kampioen Real Madrid wint zelfs met veel reserves simpel in Spaanse competitie

Real Madrid heeft zaterdagavond doodeenvoudig gewonnen van Granada in de Spaanse La Liga. De kampioen, die zich eerder deze week plaatste voor de Champions League-finale, won met liefst 0-4.

Luka Modric was de aanvoerder en verder waren ook Thibaut Courtois en Antonio Rüdiger bekende namen in de basis. In de aanval ontbraken onder meer Rodrygo en Vinicius Junior. Ook zonder veel sterren was er voor Granada geen houden aan. Brahim Díaz was met twee doelpunten belangrijk.

Real Madrid werd eerder al kampioen in Spanje. Momenteel heeft de club maar liefst vijftien punten voorsprong op nummer twee Girona. FC Barcelona staat op zeventien punten, maar heeft nog wel een duel te goed en kan de tweede plaats later overnemen.

Droomscenario Joselu: twee jaar geleden als fan naar Champions League-finale, nu als matchwinner Real Madrid flikte woensdagavond maar weer eens het onverwachte. De recordkampioen van de Champions League stond in de return van de halve finale van de Champions League tegen Bayern München op de rand van de uitschakeling, maar toen was daar invaller Joselu. De 34-jarige Spaanse veteraan zorgde met twee goals voor de ommekeer én stuurde zijn favoriete club naar de finale op Wembley.

De Madrilenen kennen een heerlijke week. Woensdag haalde de club wederom de Champions League-finale, die ze voor de vijftiende keer kunnen winnen. Ze treffen Borussia Dortmund in de eindstrijd op Wembley. De Duitsers kwamen zaterdagavond ook in actie, maar in tegenstelling tot Real Madrid werd het een vervelende dag voor de ploeg van Ian Maatsen en Donyell Malen.