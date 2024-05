Droomscenario Joselu: twee jaar geleden als fan naar Champions League-finale, nu als matchwinner

Real Madrid flikte woensdagavond maar weer eens het onverwachte. De recordkampioen van de Champions League stond in de return van de halve finale van de Champions League tegen Bayern München op de rand van de uitschakeling, maar toen was daar invaller Joselu. De 34-jarige Spaanse veteraan zorgde met twee goals voor de ommekeer én stuurde zijn favoriete club naar de finale op Wembley.

Het verhaal wordt nog mooier wanneer je hoort dat Joselu twee jaar geleden de finale van de Champions League bezocht als fan van Real Madrid samen met zijn vader. In Parijs zag hij vanaf de tribune hoe zijn cluppie met 1-0 de finale won van Liverpool. Op 1 juni is Joselu er dus opnieuw bij, dit keer als speler. Een sprookje.

Real Madrid-fan Joselu

"Als ik vanuit mijn hart spreek, explodeert het, het zijn twee belangrijke doelpunten. Ik bevond me op het juiste moment op de juiste plaats. Zelfs in mijn beste dromen had ik er niet van gedroomd deze doelpunten te scoren, en als ik ervan had gedroomd, zou ik ze niet hebben gescoord", jubelde de gevierde man na afloop tegenover Prime Video.

Joselu kwam in de 81e minuut binnen de lijnen. Hij verving Federico Valverde. Real Madrid had doelpunten nodig, want Bayern München stond op dat moment met 1-0 voor. En doelpunten kreeg trainer Carlo Ancelotti, allebei van Joselu. De Spanjaard stond eerst op de goede plek toen de goed keepende Manuel Neuer een bal losliet en werkte even later een voorzet van Antoni Rüdiger binnen. Na afloop was het groot feest in Estadio Santiago Bernabéu, en vooral bij Joselu.

Op naar Wembley

Joselu verscheen na alle feestvreugde ook voor de camera van de UEFA. "Ik wil vooral van het moment genieten", vertelde hij daar. "Het ging allemaal heel snel. Voor mij was het vooral belangrijk om de eerste te maken, die hadden we echt nodig. Die tweede heeft de wedstrijd écht gekanteld."

"Twee jaar geleden was ik er nog als fan en kijk waar we nu staan", vervolgde de 34-jarige spits. "Ik weet niet wanneer ik voor het laatst zo snel twee doelpunten maakte, maar ik ben blij. Over drie weken spelen we de finale, daar kunnen we nu naar toeleven."

Real Madrid speelt de finale tegen Borussia Dortmund, dat over twee wedstrijden afrekende met het Franse Paris Saint-Germain. Joselu zal waarschijnlijk niet hoeven rekenen op een basisplaats, maar mocht trainer Carlo Ancelotti hem nodig hebben dan weet hij wat-ie kan: doelpunten maken.

De 34-jarige spits wordt door Real Madrid gehuurd van Espanyol met optie tot koop. Na woensdag heeft Joselu zich onsterfelijk gemaakt bij De Koninklijke, dus wie weet heeft hij zijn definitieve overgang al verdiend.