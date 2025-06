Kampioensschaal was letterlijk kwartier van Ajax verwijderd: 'Iedereen was er klaar voor, en toen... ja...'

De Eredivisie kende weer een ontknoping van jewelste in de strijd om de titel. Ajax had vijf duels voor het einde nog negen punten voorsprong op PSV, maar gaf de boel volledig uit handen. De directeur van de KNVB, Marianne van Leeuwen, geeft een uniek inkijkje in de laatste duels van het seizoen. De schaal was op een kwartiertje afstand van Ajax...

Ajax leek de titel al te gaan grijpen op 11 mei. PSV moest uit bij Feyenoord en bij een nederlaag hoefde Ajax alleen nog maar thuis van NEC te winnen om officieel kampioen te worden. Toen de Eindhovenaren binnen no-time met 2-0 achter stonden in Rotterdam, begon het te kriebelen bij Van Leeuwen. Zij zat vlakbij de Johan Cruijff ArenA in de startblokken om met de schaal naar het stadion te rijden.

Zonder schaal naar Ajax

"Met draaiende motor zaten we in de parkeergarage van ESPN (vlak bij het stadion van Ajax, red.) te wachten tot PSV klaar was. Het stond nog lang 2-2. Scoorde Feyenoord, dan moesten we in een kwartier bij Ajax staan met de schaal. De ArenA zat al stampvol. Iedereen was er klaar voor… en ja… toen scoorde PSV. We zijn daarna wel naar Ajax gegaan, maar zonder schaal. Die lieten we bij ESPN achter. Vervolgens verliest Ajax met 0-3. Een bizarre middag", zegt ze in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Titel alsnog naar PSV

De deceptie was groot in Amsterdam. Fans vierden bij de 2-0 achterstand van PSV al feest, maar stonden uren later met een beteuterd gezicht op hun telefoon te kijken. NEC had Ajax in eigen stadion afgedroogd en PSV alsnog gewonnen. De voorsprong was geslonken. Maar, niks aan de hand, er waren nog duels te gaan. Vervolgens ging het voor Ajax ook weer mis bij FC Groningen. Door een late 2-2 diep in blessuretijd nam PSV met een zege tegen Heracles de koppositie over.

Telstar

Die werd op de laatste speeldag niet meer uit handen gegeven. PSV won zelf met 3-1 bij Sparta en dat was genoeg om kampioen te worden. In de weken erna zag Van Leeuwen nóg een wonder gebeuren. Telstar promoveerde voor het eerst in 47 jaar naar de Eredivisie. "Ongelooflijk toch? Wat een verhaal", zegt ze. Of ze het aan had zien komen? "Nou, niet echt. Wat me steeds opvalt is hoe belangrijk voetbal is voor mensen. Hoe diep het zit. En nu dat volle plein in IJmuiden. Prachtig."