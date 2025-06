Teleurstellende Oranje Leeuwinnen moeten naar Telstar kijken richting EK: 'Het wordt een moeilijk verhaal'

Na twee tegenvallende wedstrijden begint de tijd te dringen voor de Oranje Leeuwinnen. Over een maand start het EK in Zwitserland. Is er reden tot paniek? Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken het in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast. Hun conclusie: het wordt lastig, maar niet kansloos.

De stelling van de week luidt: ‘De Oranje Leeuwinnen maken geen schijn van kans tijdens het EK in Zwitserland.’ “Uhm…”, aarzelt Hoog hoorbaar. Uiteindelijk zegt ze: “Nee, oneens.” Van As hoort het getwijfel: “Zo, ik dacht even dat je ‘eens’ ging zeggen!”

Hoog legt uit: “Afgelopen vrijdag verloren ze met 4-0 van Duitsland. Dan denk je natuurlijk: dit komt niet goed. Maar het blijft een EK, daar kan altijd iets gebeuren. Ze staan tiende op de wereldranglijst, dus helemaal kansloos zijn ze niet.” Dinsdagavond kreeg Oranje ze de kans om het vertrouwen op te krikken tegen Schotland, maar ook daar verspeelde Oranje punten (1-1).

Een lastig verhaal

Toch ziet ze ook de realiteit onder ogen: “Spanje, Duitsland, Engeland en Zweden staan allemaal boven Nederland, en die doen allemaal mee aan het EK. Dus ja, het wordt wel een moeilijk verhaal.”

De voorbereidingstijd wordt cruciaal, denkt Hoog: “Ze geven zelf aan dat ze nog vertrouwen hebben en dat ze er op 5 juli gewoon staan. Dus ik zeg: geen schijn van kans? Oneens. Maar: met dit niveau red je de eerste ronde niet. Het moet echt beter.”

Structureel probleem

Van As wijst op een structureel probleem: “Bij het voetbal zie je dat het lastig is om vastigheid op te bouwen. Als team ben je zo kort samen en moet je telkens opnieuw beginnen. Dat lijkt me zó moeilijk.”

Hoog vergelijkt het met hun tijd bij het Nederlandse hockeyelftal: “Wij trainden twee tot drie keer per week met Oranje. Dan bouw je écht iets op.”

Van As knikt: “En we deden ook veel naast het veld. Die mentale sessies bijvoorbeeld, die hielpen echt in het teamproces.”

Hoopvol

Toch ziet Hoog nog hoop: “Nu zijn de Leeuwinnen veel samen, geen clubverplichtingen meer. Misschien kunnen ze het nog omdraaien. De verwachtingen zijn in elk geval laag en dat kan juist lekker zijn.”

Van As sluit positief af: “Dan ga je als underdog het toernooi in. Neem een voorbeeld aan Telstar en zet ‘m op! We gaan het zien over vier weken.”

