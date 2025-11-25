In de Champions League wacht PSV een stevige uitdaging. De ploeg van Peter Bosz reist af naar Anfield voor een confrontatie met Liverpool. Hoewel de Engelse grootmacht de afgelopen weken in zwaar weer verkeert, achten de bookmakers een stunt van de Eindhovenaren onwaarschijnlijk. Sportnieuws.nl schetst de kansen van PSV op basis van de quoteringen van de gokkantoren.

PSV beleeft een wisselvallige campagne in de Champions League. Naast een teleurstellende nederlaag tegen Union St-Gillis en gelijke spelen tegen Bayer Leverkusen en Olympiakos, liet het team van Bosz met een overtuigende 6-2 overwinning op Napoli zien waartoe het in staat is. Liverpool daarentegen heeft drie van de vier wedstrijden in het miljardenbal gewonnen, met alleen een kansloze nederlaag tegen Galatasaray als smet op hun prestaties.

Goksites sceptisch over kansen PSV

Ondanks de moeilijke periode waarin Liverpool verkeert, met acht nederlagen in de laatste elf wedstrijden, wordt PSV nog altijd beschouwd als de underdog. Nederlandse goksites blijven sceptisch over de kansen van de Eindhovenaren. Volgens Toto en Unibet is Liverpool met een quotering van 1.32 de torenhoge favoriet. Een overwinning van PSV wordt onwaarschijnlijk geacht, met een quotering van 7.00, terwijl een gelijkspel een hoge quotering van 5.50 heeft.

PSV'ers moeten volgens de bookmakers ook rekening houden met een doelpunt van voormalig PSV'er Cody Gakpo. De quotering op een goal van de geboren Eindhovenaar is slechts 2.63. Alleen de odds voor een treffer van Mohamed Salah of Hugo Ekitike liggen hoger met 1.80 en 2.16.

Liverpool - PSV

Ondanks dat Liverpool acht van de laatste elf wedstrijden verloor, blijven hun prestaties in de Champions League sterk. Met negen punten uit vier wedstrijden staan de Engelsen er goed voor en lijken ze vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde van het miljardenbal. Voor PSV ligt de situatie een stuk ingewikkelder; de ploeg van Peter Bosz staat voor de zware taak om op Anfield te stunten om hun kansen op kwalificatie in leven te houden.

