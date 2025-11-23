Engelse media hebben geen goed woord over voor Liverpool na de 0-3 nederlaag tegen Nottingham Forest in eigen huis. Verschillende media vragen zich af hoeveel krediet trainer Arne Slot nog heeft en denken dat hij het met de huidige gang van zaken niet lang meer aan het roer zal staan bij The Reds.

'Het gaat van kwaad tot erger', schreef BBC-verslaggever John Bennett, die zich afvraagt wat Slot van de nederlaag zal vinden. 'Ik weet dat hij (Slot, red.) veel krediet heeft na het winnen van de Premier League-titel, maar deze reeks nederlagen wordt wel erg belachelijk', luidt de pijnlijke conclusie van Daily Mail-verslaggever Harry Bamforth.

'Als The Reds op deze manier thuis en uit blijven verliezen, zal Slot het niet veel langer volhouden', gaat Bamforth verder. 'Een ellendige tijd om met Liverpool geassocieerd te worden', besluit hij.

Pijnlijke statistieken

The Guardian deelt pijnlijke statistieken van de BBC. Liverpool werd voor de tweede keer op rij met 3-0 verslagen in de Premier League. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1965. 'Liverpool was een puinhoop', schrijft het medium dan ook. 'Slots team had het op alle fronten moeilijk.'

'Slot heeft dit seizoen al vaak geklaagd over de kwetsbaarheid van Liverpool voor counters en standaardsituaties. Hij had opnieuw reden tot klagen toen Forest door een combinatie van beide de leiding nam', aldus The Guardian.

'Een fata morgana'

The Sun toont zich kritisch richting Slot. Volgens het medium leek de Nederlandse oefenmeester de crisis bij Liverpool daags voor de nederlaag te ontkennen. 'Maar dat is precies wat Liverpool nu doormaakt: een schokkende, bijna ongelooflijke val van zes competitienederlagen in zeven, waarbij de titelwinst in zijn eerste seizoen als manager nu een fata morgana is.'

'Hij (Slot, red.) lijkt niet te weten hoe hij de nachtmerrie kan beëindigen', gaat The Sun verder. 'Er is zoveel misgegaan voor Slot en hij en zijn staf zullen het moeilijk vinden om te bedenken waar ze moeten beginnen', denkt het medium. Bovendien vindt het medium dat Slots spelers er "zielig" uit beginnen te zien.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.