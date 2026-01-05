Aniek Nouwen heeft een keiharde klap te verwerken gekregen. De verdediger van de PSV Vrouwen heeft op een training haar kruisband gescheurd. Het is helaas niet de eerste keer dat het haar overkomt.

Nouwen scheurde twee jaar geleden haar kruisband in de rechterknie. Ze maakte vorige maand haar rentree bij PSV, maar nu is ze zwaar geblesseerd geraakt aan haar linkerknie.

"Dit komt enorm hard aan, zeker nu ik net weer mocht spelen", vertelt de international van Oranje op de website van PSV. "Ik had een zware periode achter me gelaten en zit er nu opeens weer middenin. Desondanks ga ik er opnieuw alles aan doen om sterker terug te komen."

Nouwen keerde terug bij PSV

Nouwen begon als keepster bij haar plaatselijke vereniging SV Deurne, waarna zij in 2013 verdediger werd. Dat ging haar zo goed af, dat PSV drie jaar later op de deur klopte. In Eindhoven werd zij direct een vaste waarde. Nouwen speelde liefst vijf seizoen bij PSV, waarna Chelsea haar oppikte. Tijdens haar periode in Londen werd ze verhuurd aan AC Milan en Crystal Palace.

Bij Chelsea liep ze ook haar eerdere kruisbandblessure op. Sinds deze zomer speelt Nouwen weer bij PSV, dat haar de kans gaf om verder te revalideren. Ondertussen kwam ze meer dan veertig keer in actie voor de Oranje Leeuwinnen. Nouwen speelde op het EK 2022 én het WK 2023.