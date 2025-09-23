Alle internationale sterren uit de voetbalwereld schitterden maandagavond op de rode loper in Parijs bij de uitreiking van de Ballon d'Or. Zo ook Oranje Leeuwin Daphne van Domselaar. Ze straalde tussen haar teamgenoten van Arsenal.

De speelsters gingen maandag al vroeg in de visagie om zich helemaal klaar te maken voor het gala. Dat is te zien in een video van Arsenal op Instagram. De ogen van Van Domselaar worden opgemaakt en bij veel van haar teamgenoten wordt het haar opgestoken.

Het vrouwenteam van de Engelse topclub had een goede reden om af te reizen naar Parijs. Spaanse middenvelder Mariona Caldentey werd namelijk tweede in de race voor de febegeerde Ballon d'Or. De derde plek was voor haar teamgenoot Alessia Russo. Chloe Kelly werd vijfde in de einduitslag en Leah Williamson zevende.

FC Barcelona-middenvelder Aitana Bonmati ging er met de prestigieuze prijs vandoor. Zij werd voor het derde jaar op rij gekozen tot beste speelster van het jaar. Bij de mannen was die eer weggelegd voor Ousmane Dembélé.

Er was toch nog wat te vieren voor de Arsenal-speelsters. De ploeg ontving namelijk de prijs voor beste team van het jaar bij de vrouwen.

Yashin Trophy (beste keeper van het jaar)

Van Domselaar was genomineerd voor de titel 'beste keeper van het jaar'. Niet zij, maar Hannah Hampton (Chelsea) ging er met de Yashin Trophy vandoor. PSG-doelman Gianluigi Donnarumma werd gekozen als beste keeper bij de mannen.

De 25-jarige Oranje Leeuwin vertrok twee jaar geleden van FC Twente naar Aston Villa en vervolgens naar Arsenal. Daar groeide ze uit tot een van de beste keepers ter wereld. "Ik denk dat ik mezelf heel erg heb ontwikkeld, op het veld en als persoon. Ik ben zelfzekerder en daarmee kan ik belangrijk zijn voor het team", vertelde ze eerder aan Sportnieuws.nl

Sarina Wiegman

Toch was er nog Nederlands succes. Sarina Wiegman werd benoemd tot beste coach van het jaar dankzij het veroveren van de Europese titel met Engeland. Zij versloeg onder andere Renée Slegers, die met Arsenal de Champions League won. De prijs ging bij de mannen naar Luis Enrique, die met Paris Saint-Germain zo'n beetje alles won wat er te winnen viel. Ook Arne Slot maakte als coach van Liverpool kans op de prijs.