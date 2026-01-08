De Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaan dusdanig gebukt onder het winterweer in Nederland, dat de competities in samenspraak met de KNVB en de lokale gemeentes hebben besloten om flink wat duels af te gelasten. Na alle duels van vrijdag zijn nu ook de KKD-wedstrijden voor zaterdag én zondag uit voorzorg afgelast.

In de Keuken Kampioen Divisie wordt er standaard gespeeld op vrijdagavond en daar zijn dus de meeste wedstrijden afgelast door de sneeuw, regen, ijzel en wind die er voorspeld wordt voor de komende dagen. Het gaat om FC Dordrecht - Helmond Sport, FC Emmen - Cambuur, MVV - Almere City, Vitesse - FC Eindhoven en Willem II - ADO Den Haag. Ook in de Eredivisie stond er één duel gepland op vrijdagavond voor de officiële herstart van het Nederlands betaald voetbal naar de winterstop.

Ook zaterdag en zondag geen KKD

Een dag na de bekendmaking van de afgelasting op vrijdag werd er ook bekend dat de KKD-duels voor zaterdag 10 en zondag 11 januari geen doorgang vinden. Dat betekent dat ook RKC - Jong FC Utrecht (zaterdag, 16.30 uur), Roda JC - VVV-Venlo (zondag, 12.15 uur) en De Graafschap - FC Den Bosch (zondag 14.30 uur) uitgesteld moeten gaan worden. Jong AZ - Jong Ajax en Jong PSV - TOP Oss die voor maandag 12 januari staan gepland, gaan vooralsnog als enige duels wel door.

Ook geen NEC - FC Utrecht

Over de Eredivisie is tot nu toe alleen bekend dat er door NEC - FC Utrecht (vrijdag, aftrap 20.00 uur) een dikke streep is gezet. Over bijvoorbeeld PSV - Excelsior (zaterdag), Heerenveen - Feyenoord en Telstar - Ajax (beiden op zondag) is nog geen beslissing genomen. 'Naast twijfel over de bespeelbaarheid van de velden kan op basis van de huidige vooruitzichten de veiligheid van spelers, supporters en personeel in en rondom de stadions door het extreme weer niet voldoende gegarandeerd worden.

Compleet amateurprogramma ook afgelast

Hoewel de KNVB hoop houdt dat de rest van het weekend wel door kan gaan in de KKD en Eredivisie, is het hele amateurprogramma wel al afgelast. Alle wedstrijden op zowel de zaterdag als de zondag zijn uit het schema gehaald door de voetbalbond.

Rest van het weekend?

De winterstop in het Nederlands betaald voetbal ging op 22 december in en zou komend weekend weer klaar moeten zijn. Het is echter de vraag of ook de duels van zaterdag, zondag en maandag doorgang kunnen vinden. Go Ahead Eagles heeft bijvoorbeeld problemen om terug te keren in Nederland vanuit het trainingskamp in Spanje en is sowieso niet voor vrijdag terug in Deventer. Zondagmiddag wacht dan alweer het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard. Ook is het winterweer nog lang niet weg uit ons land.

