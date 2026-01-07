Het winterse weer speelt heel Nederland al dagenlang parten. Aanstaand weekend staan er na de winterstop weer tal van voetbalwedstrijden op het programma, maar een groot deel daarvan is al afgelast. Sportnieuws.nl zocht uit wat de afwegingen voor de KNVB zijn om een wedstrijd af te gelasten.

Woensdagmiddag schreef de KNVB dat er al een boel duels afgelast zouden worden door het winterse weer dat in Nederland heerst. Treinen rijden niet, vliegtuigen komen amper van de grond en ook de snelwegen kleuren overwegend wit; heel Nederland heeft last van de sneeuw. Zo ook de voetballerij. Meerdere duels in de Keuken Kampioen Divisie en één duel uit de VriendenLoterij Eredivisie zijn daarom al afgelast.

Veldverwarming

Met alle nieuwe technieken in de hedendaagse stadions zijn er veel velden die in principe bespeelbaar zouden zijn. Velden hebben tegenwoordig allemaal wel een verwarming onder het gras liggen én zo zijn er twee stadions in Nederland waarvan het dak dicht kan. Toch zal niet ieder veld bespeelbaar zijn. Grote bakken sneeuw worden niet per definitie weggewerkt door een grote verwarming.

Zelfs als de velden sneeuwvrij gemaakt kunnen worden, is het nog maar de vraag of dat in het weekend ook nog goed is. De voorspellingen zijn dermate slecht dat de sneeuw nog wel even blijft liggen, en elke dag sneeuwschuiven is dan weer funest voor de kwaliteit van het veld. Dat gebeurt dus niet.

Andere omstandigheden

Daarbij is het veld in het betaalde voetbal niet het enige waar de KNVB rekening mee moet houden. Bij slecht weer kan het namelijk ook zijn dat een wedstrijd afgelast wordt vanwege de veiligheid rondom een stadion. In het geval dat die niet gewaarborgd kan worden, zouden de supporters in gevaar kunnen komen bij het reizen van en naar het stadion.

De afgelopen dagen zijn tal van filmpjes verschenen van slippende auto's, vallende fietsers en glibberende voetgangers. Daarbij ligt ook het OV al dagen op zijn gat, waardoor alternatief vervoer naar stadions ook niet mogelijk is. De KNVB heeft daar in principe weinig mee te maken, maar de gemeente en de politie wel. Zij moeten zich afvragen: kunnen, in sommige gevallen, wel 50.000 mensen veilig de straat op?

Dat alles moet de KNVB meenemen in het besluit voor een afgelasting. Ook kan het natuurlijk nog op de dag zelf misgaan. Dat is ook wel vaker gebeurd. Supporters kwamen door zware sneeuwstormen naar de stadions, maar zagen dan vervolgens de bal niet meer rollen over de sneeuw. De laatste keer dat dit op zo'n manier voorkwam was in het seizoen 2017-2018, toen er een aantal wedstrijden gestaakt werden.

Afgelastingen

Vooralsnog zijn alle duels in het betaalde voetbal van Nederland op de vrijdagavond afgelast en wordt er nog geen uitspraak gedaan over de wedstrijden op zaterdag en zondag. Een afgelasting zal voor sommige clubs wellicht wel goed uitkomen, want niet elke club had de faciliteiten om de afgelopen tijd te trainen in de sneeuw.

