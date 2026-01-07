Het is door het winterse weer überhaupt nog maar de vraag of komend weekend het Nederlandse betaald voetbal doorgang kan vinden. Maar zelfs als de wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen volgens planning worden gespeeld, dan is het voor Go Ahead Eagles een stuk spannender geworden of de club het duel met Fortuna Sittard haalt.

Go Ahead Eagles verlengt vanwege het winterweer in Nederland zijn trainingskamp in het Zuid-Spaanse Estepona tot en met vrijdag. De club uit Deventer zou eigenlijk woensdag terugkeren uit Spanje. Door de aanhoudende sneeuwval in ons land worden veel vluchten geschrapt. Bij het vertrek naar het trainingskamp zorgde het Nederlandse winterweer ook al voor uitstel. Go Ahead reisde zaterdag een dag later dan gepland af naar de Spaanse zuidkust.

Zondag tegen Fortuna Sittard

De eerstvolgende wedstrijd van Go Ahead staat zondag op het programma, om 14.30 uur thuis tegen Fortuna Sittard. Maar de vraag is of GAE überhaupt vrijdag wel in Nederland kan landen en zodoende op tijd terug is voor de herstart van de Eredivisie na de winterstop. Ook op vrijdag voorspelt Weeronline nog veel neerslag en dan ook nog eens in combinatie met veel wind. Het is en blijft daardoor maar de vraag of vliegtuigen kunnen opstijgen en landen op de Nederlandse vliegvelden.

Vrijdag ook onstuimig

'Vrijdag is het onstuimig met regen, sneeuw en soms ook veel wind. Er zit nog vrij veel onzekerheid in de verwachting. In het noorden van het land zal waarschijnlijk veel neerslag in de vorm van (natte) sneeuw vallen en zit de wind in de oosthoek. In de zuidelijke helft van het land valt waarschijnlijk enige tijd regen bij 3 of 4 graden en een stevige zuidwestenwind. Mogelijk gaat de neerslag later op de dag op meer plaatsen weer over in sneeuw', is de voorspelling van Weeronline.

Heerenveen

Heerenveen zat in hetzelfde lastige parket, maar keert woensdag met een zelf ingehuurde chartervlucht alsnog terug uit Barcelona. De club uit de Eredivisie keert met een groep van veertig personen woensdag in een charter waarschijnlijk terug van Barcelona naar Groninger Airport Eelde. En als dat niet mogelijk is, wijkt de selectie uit naar het Duitse Weeze of Münster. Zondag staat voor sc Heerenveen het thuisduel met Feyenoord op het programma. De aftrap is om 12.15 uur.