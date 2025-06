De opvolger van Paul Simonis is binnen bij Go Ahead Eagles en dat ging sneller dan menigeen had verwacht. De clubleiding had zich goed voorbereid op het vertrek van de succesvolle trainer en wist al binnen enkele dagen zijn opvolger te strikken. Het gaat om een jonge coach die afgelopen seizoen indruk maakte in de Keuken Kampioen Divisie.