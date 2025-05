'Zijn kinderen zijn hier geboren': emotioneel afscheid voor Kevin de Bruyne in laatste thuiswedstrijd Manchester City

Kevin de Bruyne zal dinsdagavond zijn laatste thuiswedstrijd voor Manchester City spelen tegen AFC Bournemouth. Het zal een emotionele avond worden voor hem én zijn vader, die aanwezig is bij het duel.

De Bruyne staat in de basis en zal dus zijn laatste speelminuten maken in het Etihad Stadium. De 33-jarige Belg stond tien jaar onder contract bij de club. Daarin speelde hij 283 wedstrijden en scoorde hij 72 keer.

Manchester City beleeft dramatisch einde van rampseizoen; Crystal Palace verrast met winst FA Cup Crystal Palace heeft voor een enorme stunt gezorgd in de finale van de FA Cup. De ploeg wist het grote Manchester City in toom te houden en zo de eerste grote prijs ooit te pakken in de clubgeschiedenis. Eberechi Eze maakte de enige goal, al was keeper Dean Henderson de gevierde man.

Emotioneel

De vader van de middenvelder, Herwig de Bruyne zit op de tribune tijdens het duel met Bournemouth. Hij sprak voorafgaand aan de wedstrijd met HLN over het afscheid van zijn zoon. "Voor hem zal het zeker emotioneel zijn."

"Het is tien jaar zijn thuis geweest. Zijn kinderen zijn hier geboren en opgegroeid", zegt De Bruyne senior. "Dus het zal wel iets speciaals worden vanavond."

Kevin De Bruyne opent de aanval op Manchester City na gedwongen vertrek: 'Uiteraard was ik verrast' Kevin De Bruyne was zelf verrast door de keuze van Manchester City om hem geen nieuwe contractaanbieding te doen. In gesprek met Het Laatste Nieuws vertelt de Belgische middenvelder dat de beslissing om te vertrekken bij de Engelse club niet door hem werd gemaakt.

Nieuwe bestemming

Voor de ouders betekent het ook een afscheid van Manchester. "We zullen hier niet veel meer komen, tenzij hij volgend jaar nog tegen City speelt. Dat is ook wel een beetje spijtig voor ons natuurlijk, na tien jaar." Ze hebben in de afgelopen tien jaar veel hoogtepunten met zoon Kevin meegemaakt. Hij werd met de club zes keer landskampioen, won twee keer de FA Cup en één keer de Champions League.

Waar de tripjes van zijn ouders vanaf volgend seizoen naartoe zullen gaan is nog onbekend. De Bruyne heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. "Voor mij maakt het niet uit", antwoordt Herwig op de vraag of hij hoopt op een zonnige bestemming. "Kevin moet gelukkig zijn. Dat is het belangrijkst."

'Rollercoaster'

Voor familie De Bruyne zal na de westrijd een dubbel gevoel heersen. "Het gaat wel echt emotioneel zijn. We zullen het ook nog wel een beetje vieren, maar niet overdreven", zegt Herwig. "De laatste weken zijn sowieso een rollercoaster voor hem."

Vrouw van Kevin de Bruyne hint op volgende stap met bezichtiging van nieuwe woning De vrouw van Manchester City-speler Kevin de Bruyne lijkt te hebben onthuld waar hij zijn carrière gaat vervolgen. De 31-jarige Michele zou al op zoek zijn gegaan naar woonruimte en verklapt daarmee mogelijk hun volgende bestemming.

Er werd al veel gespeculeerd over de toekomst van De Bruyne. De middenvelder verlaat Manchester omdat hij geen nieuw contract heeft gekregen. Er is interresse vanuit Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Maar de Belg zou liever in Europa blijven. Daar zouden Premier League-rivaal Liverpool en Serie A-club Napoli interesse hebben.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.