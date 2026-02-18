Khalid Sinouh was in zijn tijd als technisch directeur bij Curaçao verantwoordelijk voor de eerste stappen naar het WK voor het nationale team. Hij haalde Dick Advocaat als bondscoach naar het eiland en dat bleek een daverend succes. Maar het had weinig gescheeld over een andere legendarische trainer was die kant op gegaan.

Khalid Sinouh stond zeven maanden aan het roer van de technische afdeling van het nationale elftal van Curaçao. Hij moest ervoor gaan zorgen dat er een organisatie werd opgebouwd die het eiland naar het WK zou brengen. Dat was destijds een behoorlijke klus, want spelers stonden niet te springen om voor het land uit te komen. In Sportnieuws.nl De Maaskantine vertelt hij over zijn uitdaging.

Hels karwei

"Spelers werden niet betaald, vanwege een achterstand. Dat liep in de tonnen", vertelt Sinouh. "Maar ik wist dat er veel potentie zat in Curaçao, want ik ben jarenlang scout en agent geweest. Dan ken je veel spelers. Er was een aantal jongens die de keuze voor het eiland nog niet hadden gemaakt." Daar ging hij mee aan de slag.

Hij haalde spelers zoals Tahith Chong en Armando Obispo, maar ook sponsoren om de randzaken te regelen. Hotels en vluchten werden vanaf toen geregeld door Corendon en Curaçao Airport Holding. Maar daar was alles nog niet mee geregeld, er moest ook een trainer komen. Liefst een van naam. En dus werkte Sinouh zijn lijstje af.

Louis van Gaal

Hij ging op zoek naar iemand met autoriteit. "Antiliaanse jongens kunnen lastig zijn, net als Marokkaanse jongens. De trainer moest dus boven de groep staan." En toen was er eigenlijk maar één iemand waar Sinouh aan dacht. Zijn oud-trainer Louis van Gaal. "Ik heb Louis benaderd, maar hij moest gewoon lachen", herinnert hij zich. "Hij was vereerd, blij dat ik belde. Maar volgens mij had hij gehoopt dat ik voor Marokko zou bellen. Maar dat was voor Curaçao en toen moest hij lachen."

Van Gaal wist niet of hij zijn oud-spelers serieus moest nemen of niet. Maar dat ging dus niet door. Toen schakelde Sinouh door naar Fred Rutte. "Hij zou eigenlijk trainer worden, maar op het laatste moment moest hij wegens persoonlijke redenen afzeggen. Rutte had de internationale ervaring die ik zocht en heeft binnen de top gewerkt." Hierdoor moest Sinouh weer verder zoeken, en kwam toen uit op de man die het allemaal geflikt heeft voor Curaçao: Dick Advocaat.

Dick Advocaat

Het begon met een onschuldig belletje naar het management van de Kleine Generaal. "Ik hoorde toen dat hij toch nog open stond voor het trainerschap, ik ben direct gaan bellen met de zoon van Cor Pot. Vervolgens kwamen er veel afspraken en gesprekken met Advocaat", schetst Sinouh de situatie. "Hij wist hoe we het moesten aanpakkken en we hebben het voor elkaar gekregen."

Alleen zou Sinouh er nooit de vruchten van plukken, zijn dienstverband eindigde vroegtijdig. Beluister de aflevering hoe dat heeft kunnen gebeuren.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-keeper Khalid Sinouh. Hij maakte veel mee in zijn carrière en werkte met legendarische trainers zoals Foppe de Haan en Louis van Gaal. Na zijn actieve carrière werd hij makelaar, technisch directeur en nu heeft hij een eigen keepersschool.

Sinouh vertelt openhartig over diversiteit in de voetballerij, of vooral de afwezigheid daarvan, en vertelt hoe hij leerde leven in dit harde wereldje. Hij vertelt openhartig over de problemen die hij bij Curaçao had en deelt tal van mooie anekdotes uit zijn carrière.