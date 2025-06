Quilindschy Hartman heeft afscheid genomen van het publiek van Feyenoord. De linksback deelde een emotionele boodschap aan de fans van de Rotterdamse club, die donderdag bekendmaakte dat hij definitief gaat verkassen naar Engeland. Hartman vond zichzelf daar overigens direct terug in een horrorfilm.

Feyenoord meldt donderdag dat het een akkoord heeft bereikt met promovendus Burnley en dat het 'kind van de club' gaat verkassen naar Engeland. Daarbij hoopt de 23-jarige verdediger op begrip van de Feyenoord-fans. Hartman komt uit Zwijndrecht - in de buurt van Rotterdam - en speelt al sinds kleins af aan in de jeugdopleiding van de club. "Na twaalf jaar in de jeugdopleiding en drie jaar in het eerste elftal, is het nu tijd om mijn droom achterna te gaan: spelen in de Premier League."

Hartman bedankt de supporters en de club. "Ik ben alle Feyenoorders heel erg dankbaar voor alle liefde en steun die ik heb gevoeld, vanaf mijn debuut tegen RKC tot en met mijn laatste wedstrijd tegen RKC. We hebben samen supermooie momenten meegemaakt, met voor mij als hoogtepunt het kampioenschap. Het zijn momenten die ik mijn hele leven meedraag in mijn hart en geheugen."

Quilindschy Hartman wil contract niet verlengen en vertrekt bij Feyenoord, opvolger al in beeld Feyenoord moet komende zomer hoogstwaarschijnlijk afscheid nemen van Quilindschy Hartman. De 22-jarige linksback heeft besloten zijn tot medio 2026 lopende contract niet te verlengen. Volgens Voetbal International is de clubleiding daarom bereid hem deze transferperiode te verkopen. De Rotterdammers lijken al te anticiperen met een nieuwe linksback.

'Ik hoop dat jullie mij begrijpen'

De viervoudig international van Oranje stond een groot deel van afgelopen seizoen aan de kant door een operatie aan de knie. Nog een jaar bij Feyenoord blijven om zo in de kijker te spelen van het Nederlands elftal was ook een optie geweest. Nu hij de keuze heeft gemaakt om naar promovendus Burnley te gaan, hoopt Hartman op begrip van de fans.

"Ik wil alle trainers heel erg bedanken, vanaf onder 10 tot het eerste elftal. In het bijzonder wil ik Arne Slot en Sipke Hulshoff bedanken, die mij de kans hebben gegeven door te breken in het eerste elftal. Ik ga jullie vreselijk missen en ik hoop oprecht dat jullie mij begrijpen en mij het gunnen om mijn droom achterna te gaan. Feyenoord zit altijd in mijn hart."

Acteren in horrorfilm

Ook vanuit Engeland is er inmiddels de bevestiging. Hartman werd daar overigens gelijk aan het werk gezet, want hij moest acteren voor het welbekende aankondigingsfilmpje. De linksback vond zichzelf daarin terug in een wereldberoeme scène uit de horrorfilm IT.

Bekijk het fragment hieronder:

