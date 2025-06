Feyenoord moet komende zomer hoogstwaarschijnlijk afscheid nemen van Quilindschy Hartman. De 22-jarige linksback heeft besloten zijn tot medio 2026 lopende contract niet te verlengen. Volgens Voetbal International is de clubleiding daarom bereid hem deze transferperiode te verkopen. De Rotterdammers lijken al te anticiperen met een nieuwe linksback.

Hartman keerde begin februari terug van een zware kruisbandblessure, maar had moeite zijn oude vorm te hervinden. Onder Robin van Persie daalde hij zelfs in de pikorde tot derde keus achter Gijs Smal en de Spanjaard Hugo Bueno. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen kreeg hij nog wel een basisplaats. Na afloop sprak hij emotioneel over zijn mogelijke afscheid. "Het gaat dan wel door je hoofd dat het mogelijk de laatste keer zal zijn."

Van jeugdproduct tot Oranje-international

De kans is groot dat Feyenoord de komende weken werk maakt van een vertrek, om zo nog een transfersom aan Hartman over te houden. De international stond voor zijn blessure nog op het punt om naar Chelsea te verkassen. Nu zouden onder meer AFC Bournemouth en Al-Hilal geïnteresseerd zijn, al is er nog geen concreet bod uitgebracht.

Hartman doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in 2022 zijn officiële debuut in het eerste elftal. Al snel groeide hij uit tot vaste waarde op de linksbackpositie, mede dankzij zijn onverzettelijkheid en drive. Zijn sterke optredens leverden hem zelfs een plek op in Oranje. De zware knieblessure in 2023 remde zijn ontwikkeling, en sindsdien moest hij vechten voor zijn plek. Toch blijft enorm geliefd in De Kuip, met onder meer een landskampioenschap en meerdere Europese campagnes op zijn naam.

Feyenoord hoopt op terugkeer van oude bekende

Een mogelijke opvolger staat al in de coulissen. Feyenoord hoopt opnieuw zaken te doen met Wolverhampton Wanderers, om Bueno definitief over te nemen. De Spaanse linksback maakte afgelopen seizoen op huurbasis al indruk in Rotterdam en zou volgens ingewijden een flinke investering vergen. Toch lijkt de club daar niet voor terug te deinzen.

De linksbackpositie is niet de enige plek waar Feyenoord versterking zoekt. Ook een linksbenige centrale verdediger, een middenvelder en een spits staan op het verlanglijstje van de Rotterdammers. Ondertussen stroomt er ook geld binnen. Marcos López maakt definitief de overstap naar FC Kopenhagen, wat Feyenoord circa één miljoen euro oplevert.

