Kippenvel bij Feyenoord - RKC: fans zorgen voor prachtig eerbetoon aan icoon Peter Houtman

De wedstrijd tussen Feyenoord en RKC stond voor een flink deel in het teken van Peter Houtman. De iconische stadionspeaker was 27 jaar lang de vertrouwde stem in De Kuip, maar Feyenoord - RKC werd zijn laatste thuiswedstrijd. Dat lieten de Feyenoord-fans niet in stilte aan zich voorbijgaan.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd de 67-jarige Houtman al in ht zonntje gezet. Hij kwam samen met zijn kleindochter Lova het veld van het stadion op. Ook kreeg hij knuffels van hoofdtrainer Robin van Persie en assistent John de Wolf.

Houtman was vanaf zijn 40ste stadionspeaker in De Kuip. Eerder dit jaar kondigde hij aan noodgedwongen te moeten stoppen met zijn werkzaamheden. Hij heeft de ziekte van Alzheimer. Daarnaast is ook zijn vrouw ziek en wil Houtman met haar nog een fijne tijd beleven.

Voor de aftrap was er dus al een klein eerbetoon, maar ook tijdens de wedstrijd zorgde het publiek voor een fraai gebaar. Dat gebeurde in de tweede helft, vlak na de 2-0 van Ayase Ueda. Nadat Houtman de doelpuntenmaker om had geroepen, kreeg hij een applaus van alles en iedereen in De Kuip. Vervolgens werd ook het 'Peter bedankt! Peter bedankt!' ingezet door het Legioen. Naderhand kreeg hij ook nog een prachtig applaus in een bomvol stadion.

Feyenoord zou de wedstrijd uiteindelijk ook met 2-0 winnen. Eerder was er ook al een fraai eerbetoon vanwege een historische dag in Rotterdam. Het is namelijk 85 jaar geleden dat de stad werd gebombardeerd door Duitsland. Daarom speelde Feyenoord ook in een speciaal shirt tijdens de wedstrijd. RKC verloor dus en is nagenoeg zeker gedegradeerd.

