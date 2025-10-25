Keuken Kampioen Divisie-icoon Ralf Seuntjens geniet momenteel volop van zijn tijd bij Lommel SK, de Belgische tweedeklasser vlakbij de Nederlandse grens. Toch kijkt hij graag met Sportnieuws.nl terug op zijn rijke voetballoopbaan aan de hand van een zestal afbeeldingen. "Ik denk dat ik heel trots mag zijn op alle foto's die ik hier zie liggen", zegt hij in een uitgebreid interview.

Kampioen met VVV Venlo

i Ralph Seuntjens viert het kampioenschap bij VVV Venlo. ©Pro Shots.

"Dit kampioenschap bij Eindhoven met VVV-Venlo”, zegt Seuntjens resoluut bij het zien van een foto uit 2017. "Een teamprijs pakken is niet voor heel veel mensen weggelegd, zeker niet op mijn niveau. Dan is dit écht fantastisch. Natuurlijk heb ik ook gewoon een teamprijs met De Graafschap gepakt, maar die is door corona door de KNVB afgepakt…"

Voor de 36-jarige spits van Lommel SK was het misschien wel zijn leukste tijd van zijn voetbalcarrière. "Dit zijn momenten, die vergeet je nooit meer. Met Opoku en Rutten ga ik regelmatig nog eten en met Maurice Steijn heb ik ook nog veel contact. Dit was gewoon echt waanzinnig om mee maken. Het zijn er niet heel veel die dat in hun carrière kunnen zeggen dat ze kampioen zijn geworden. Dat is het mooiste wat er is."

Doelpunt van het Jaar

i Ralf Seuntjens juicht na wereldgoal voor De Graafschap. ©Screenshot ESPN.

Seuntjens is de maker van het ‘Doelpunt van het Jaar 2020-2021’ in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik kreeg de bal, tikte de bal door de benen van de verdediger en schoot ‘m van eigen helft", analyseert jaren later vlekkeloos. "Dat was echt een schitterend doelpunt, het enige wat ik minder vond was dat het zonder publiek was door corona."

Seuntjens begrijpt de uitverkiezing voor doelpunt van het jaar wel. "Deze was écht van eigen helft en op volle snelheid, dat maakt de moeilijkheidsgraad veel moeilijk. Als de bal er dan ook nog zo invliegt, is dat natuurlijk fantastisch. Ik heb in mijn carrière zeker een paar mooie doelpunten gemaakt, maar dit is toch wel de mooiste", stelt hij.

Afscheid bij NAC Breda

i Ralf Seuntjens bij zijn afscheid bij NAC Breda. ©Pro Shots.

Eén van de meest bijzondere momenten van zijn carrière was toch wel zijn tijd bij NAC Breda, de club in zijn geboortestad. "Dit is mijn afscheidswedstrijd bij NAC tegen de Graafschap. Ik heb toen heel veel liefde vanaf de tribunes gekregen. De supporters zijn echt waanzinnig, deze club is gewoon fantastisch. Dat ik daar heb mogen spelen, een mooie transfersom heb mogen opleveren en een waanzinnig afscheid heb gekregen, geeft heel veel mooie herinneringen…"

"Het blijft natuurlijk altijd een lastig puntje om in je eigen stad te gaan voetballen. Het kan ook de verkeerde kant op gaan. Dan was het een héél zwaar jaar geworden in Breda voor mij en mijn naasten. Alleen, ik maakte mezelf snel geliefd door goals en assists te maken. Uiteindelijk heb ik dertig wedstrijden gespeeld met 12 goals en 10 assists. Dat zijn natuurlijk wel statistieken waar je vrolijk van wordt en dan is de waardering ook groot."

Rentree bij FC Imabari na moeilijke periode

Na zijn prachtige afscheid bij NAC Breda zou Seuntjens een geweldig avontuur aangaan in Japan bij FC Imabari, het werd er echter één om snel te vergeten. De emoties zijn nog altijd hoog als hij terugdenkt aan die periode. "Dit is misschien wel de meest emotionele foto uit mijn carrière. Met Vinnie (Vinícius Araújo, red.) en Lee (Kashiwagi, red.) die bij me liggen", beschrijft Seuntjens. "Dit is een foto net nadat ik terugkwam van mijn ziekte en toen scoorde ik in de laatste secondes een doelpunt…"

"Deze foto is één en al ontlading en heel veel emoties. Dat maakt deze foto zó mooi en belangrijk in mijn leven. Deze vergeet je nooit meer, vooral ook omdat Nolan, Noé en mijn vrouw Sharon ook op de tribune zaten. Het is gewoon heel emotioneel", stelt Seuntjens, die vlak na die wedstrijd al de bijzondere woorden van zoontje Nolan deelde. "Ik vind het echt heel knap van papa. Hij is zo ziek geweest en dan heeft hij een doelpunt gemaakt. Dat is echt heel knap van papa, hé?"

Dieptepunt bij De Graafschap

i Ralf Seuntjens met diepe teleurstelling na uitschakeling in play-offs met De Graafschap. ©Pro Shots.

De topscorer van het decennium 2010-2020 in de Keuken Kampioen Divisie maakte echter ook dieptepunten mee. De pijnlijke uitschakeling in de play-offs tegen FC Dordrecht van afgelopen zomer zit nog altijd diep. "Dit is dramatisch", luidt het keiharde oordeel van Seuntjens. "Daar heb ik gewoon zelf helemaal debat aan gehad. Ik kreeg een grote kans en een penalty en die heb ik allebei gemist. Daarvoor moet ik zelf de schuld pakken en een grote meneer zijn."

De Graafschap moest nog enkele rondes in de play-offs doorkomen om te promoveren, maar tóch doet het Seuntjens nog pijn. "Ik heb heel veel mensen daar in de steek gelaten, vind ik. Mensen zeggen vaak dat ik kritisch, maar ik ben het meest kritisch op mezelf. Hier kijk ik puur naar mezelf en dit moment moet ik mezelf aanrekenen. Op cruciale momenten worden de prijzen verdeeld."

Familiefoto bij Lommel SK

Seuntjens leek afgelopen zomer afscheid te nemen van het profvoetbal, maar plots was daar Lommel SK. Hij koos, mede vanwege zijn familie, tóch besloten om nog één avontuur aan te gaan. "Mijn kinderen en mijn vrouw zijn mijn leven, dat is waar je thuis komt en waar je mee opstaat. Dat is toch waar je het leven de meeste uren mee deelt en de mensen waarvoor je alles zal laten. Dat zie je ook al in de foto, we zijn gewoon heel knus. Kids komen tegen je aan staan. Dit is pure warmte en liefde. Als je dit ziet dan vallen eigenlijk alle herinneringen in het niet."

Hoewel de Seun of God het grootste deel van zijn carrière in Nederland doorbracht, betekent dat niet dat het altijd even gemakkelijk was voor zijn gezin, benadrukt hij. "Zij hebben heel veel moeten opofferen, omdat papa toch wel heel veel tijd weg is. We zijn een aantal keer verhuisd en er zaten zeker ook donkere dagen als voetballer tussen. Dan ben je dankbaar."