Ralf Seuntjens leek afgelopen jaar geen nieuw hoofdstuk meer aan zijn rijke voetbalcarrière toe te voegen, maar onverwachts koos hij toch voor een ‘buitenlands’ avontuur. Hij verruilde De Graafschap voor grensclub Lommel SK, onderdeel van de City Football Group. In gesprek met Sportnieuws.nl beginnen zijn ogen te sprankelen wanneer hij vertelt over zijn eerste maanden bij de Belgische tweedeklasser.

"De eerste maanden bevallen écht uitstekend. Bij Lommel SK is alles héél goed georganiseerd. Qua fysio, trainen, de gym en alles daaromheen, het is genieten", steekt Seuntjens van wal. Het wordt nóg beter, laat de 36-jarige spits weten. "We krijgen vanaf november een groter, verbeterd complex van zo’n acht miljoen euro. De velden die je hier hebt, dat is gewoon van het niveau De Kuip. Dat wordt écht bizar."

Tóch ‘buitenlands’ avontuur

Het was een half jaar geleden ondenkbaar geweest: Seuntjens die nog aan de slag ging in het buitenland. Hij voerde gesprekken met FC Eindhoven, Vitesse en meerdere topamateurs, maar plots was daar Lommel SK. "Toen ging de kaars in mijzelf ineens weer vol branden. Ik had vanaf het begin een fijn gevoel, juist ook omdat ik in Breda kan blijven wonen."

Uiteindelijk gaven de gesprekken met Jeffrey van As (sportief directeur) en Mattijs Manders (CEO bij Lommel) de doorslag voor de routinier. "Ze brachten een goed verhaal. Het triggerde me zó erg, omdat ik er echt heel veel energie van kreeg. Van de Nederlandse clubs kreeg ik gewoon niet meer de juiste energie, dus dan moet je ook eerlijk zijn naar jezelf toe. Het was gewoon klaar en dan moet je een kans als deze aangrijpen."

Van volksclubs naar Lommel

Seuntjens is in zijn eerste maanden bij de club meteen uitgegroeid tot publiekslieveling, zoals Seun of God bij al zijn clubs deed. Wél moet hij er even aan wennen dat er een stuk minder publiek op de banken staat. "NAC Breda, De Graafschap en FC Imabari zijn échte volksclubs", doelt hij op zijn oude clubs. "Het is anders dan hier in Lommel. Hier mag de support wel omhoog, maar daar moeten we zelf voor zorgen."

"Ik denk dat de komende tijd een heel belangrijke periode wordt, dan kunnen we misschien het stadion wel iets voller krijgen. Ik heb wel de overtuiging dat als je richting de play-offs gaat, dat het dan echt de mensen aantrekt”, vervolgt Seuntjens, die wel een idee heeft waarom de club gemiddeld zo’n tweeduizend supporters op de tribune heeft. “Heel veel gasten gaan gewoon naar PSV en dat soort grote clubs natuurlijk, dat is ook maar een ruim half uur rijden, dus het is een moeilijke concurrentiestrijd wat dat betreft."

Voetballen bij een satellietclub

De uitgesproken profvoetballer, die enkele jaren geleden nog werd getroffen door lymfeklierkanker en overwon, is lovend over de mondiale City Football Group. "Je hebt hier gewoon veel talenten die worden ondersteund en ik heb er tot nu toe eigenlijk profijt van. Je krijgt alle data, fysiektrainers die dag voor je klaar zijn en fysio's die dag en nacht in vele getalen aanwezig zijn. Maar ook de coachingstaf en videoanalyse...", somt Seuntjens op. "Dat is véél meer dan in Nederland."

"Vanuit Engeland krijgen we soms video's te zien van Manchester City, hoe zij bepaalde situaties oplossen. En ik weet wel dat er een groot kwaliteitsverschil is, maar in essentie is tegen een tactiek spelen hetzelfde en de trigger om druk te zetten blijft hetzelfde. Het is heel interessant, dus wat dat betreft is het echt een héél leergierige omgeving."

Kijk op beleid bij clubs als City Football Group

Seuntjens begrijpt wel dat er her en der kritiek is op organisaties als de City Football Group, maar ziet er ook de voordelen van in. "Ze kopen talenten, dat is hun werkwijze. Maar ook voor die talenten is het natuurlijk een mega goede omgeving om zich te ontwikkelen en een goede speler te worden."

Tóch houdt de routinier een slag om de arm, want het verschilt héél erg per club of zo’n project werkt. "De Graafschap of NAC Breda zie je liever niet in zulke handen komen. Terwijl het ook wel weer kan helpen. Alleen, er zitten gewoon héél veel emoties en betrokken mensen bij volksclubs, dus dan moet je vooral je eigen identiteit houden", sluit Seuntjens af.

Uitgebreid interview met Seuntjens

Sportnieuws.nl had een uitgebreid gesprek met de spits van Lommel SK. Hij sprak onder andere over zijn ambities als trainer en analist. Daarnaast legden we hem zes persoonlijke foto's voor, waarop hij duidelijk geëmotioneerd reageerde. Deze bijzondere verhalen zullen later deze week op deze site verschijnen.