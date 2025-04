Eliano Reijnders geniet van liefde uit 'mooiste en gekste voetballand': 'Echt een jongensdroom'

Voor PEC Zwolle-speler Eliano Reijnders, het broertje van AC Milan-ster Tijjani, is het een bijzonder jaar. Terwijl zijn broer regelmatig in een stadion met tachtigduizend toeschouwers speelt, beleefde Eliano zelf een mijlpaal door zijn debuut te maken voor wat hij noemt 'het mooiste en gekste voetballand': Indonesië. "Ik kan écht niet normaal over straat", vertelt Reijnders tegen Sportnieuws.nl.

Reijnders debuteerde voor Indonesië in het kwalificatieduel met Bahrein (2-2). Het blijft voor hem een onbeschrijfelijk gevoel. "Dat is écht een jongensdroom waar we als kinderen altijd over praatten, Tijjani en ik. Het is fantastisch dat die droom nu werkelijkheid is geworden en dat we allebei in zulke grote stadions mogen spelen", zegt de verdediger annex middenvelder, verwijzend naar zijn debuut in een stadion met 75.000 Indonesische supporters.

'Mooiste en gekste voetballand'

De teller staat inmiddels op drie interlands voor Reijnders. Hij kan zijn geluk niet op. "Indonesië is het mooiste en gekste voetballand ter wereld", vertelt hij stralend. "Als je voor 75.000 mensen kan spelen, is dat natuurlijk weergaloos. Het is geweldig om hiervoor uit te mogen komen."

De 24-jarige Eredivisie-speler heeft nog genoeg te laten zien in Nederland, maar zijn populariteit in Indonesië is inmiddels sky-high. Dankzij zijn status als international heeft hij op Instagram liefst 1,6 miljoen volgers. "In Indonesië kan ik écht niet normaal over straat, maar de mensen zijn zó lief. Ze willen alleen foto’s en handtekeningen van me", vertelt hij. "Ik vind het heel mooi en maak er natuurlijk tijd voor vrij wanneer het kan."

De lach van de familie Reijnders

Vader Martin geniet vooral als Tijjani en Eliano een lach op hun gezicht toveren. "Dat betekent dat ze genieten en dat maakt me wel trots", vertelde Martin eerder dit jaar tegen Sportnieuws.nl. "Ze hebben absoluut niet het gedrag van een vedette, want anders krijgen ze een draai om hun oren."

Een brede glimlach komt tevoorschijn bij de jongste telg in huize Reijnders. "Af en toe laat ik die grote lach wel zien, maar meestal ben ik te gefocust en wil ik gewoon winnen", vertelt Eliano, die veel steun haalt uit zijn familie. "Ze betekenen ontzettend veel voor me en helpen me door alles heen. Ik heb dagelijks contact met hen, dat zal nooit verwateren. Daarnaast haal ik ook veel kracht uit mijn vrouw (met wie hij onlangs een geregistreerd partnerschap aanging, red.) en onze kleine."

Eerste basisplaats in maanden

Buiten het voetbalveld verloopt alles crescendo, maar binnen de lijnen moet Reijnders geduld hebben. Tegen Feyenoord stond hij voor het eerst sinds 18 januari in de basis. "Dat was écht lang geleden. Na PSV-uit werd ik getroffen door veertig graden koorts, en Olivier (Aertssen, red.) greep zijn kans" legt Reijnders uit. Maar kon hij begrijpen waarom hij daarna geen enkele basisplaats meer kreeg? "Nee, dat begrijp ik niet. Maar je moet er wel mee dealen."

"Dit seizoen voelt als een golfbeweging," zegt Reijnders, verwijzend naar de ups en downs van zijn speeltijd. Hij begon drie weken basis, gevolgd door weken op de bank. Daarna speelde hij weer, maar verloor hij die plek ook weer. Over zijn toekomst bij PEC Zwolle bestaat nog onzekerheid, vooral nadat recent geruchten opdoken over interesse uit Maleisië. "Haha, dat hoorde ik ook. Het liefst blijf ik bij Zwolle, in de Eredivisie of in ieder geval in Europa, want ik ben nog jong. Maar voor die zaken moet je bij mijn vader zijn. Zelf focus ik me op één ding: Zwolle veilig spelen."

