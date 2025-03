Harde kritiek op het Indonesië van Patrick Kluivert: 'Stelt natuurlijk helemaal niks voor'

Indonesië stelde flink teleur in het WK-kwalificatieduel tegen Australië. Het debuut van Patrick Kluivert liep uit op een fiasco met een 5-1 nederlaag. Robert Maaskant vindt 'de hype' rondom Indonesië zwaar overdreven. "Deze spelers hadden niet voor Indonesië gekozen als ze in het Nederlands elftal hadden gespeeld."

Indonesië trad onder meer aan met Mees Hilgers (FC Twente), Calvin Verdonk (NEC) en Thom Haye (Almere City). "Dat zijn prima spelers in de Eredivisie, alleen op internationaal niveau stelt die groep natuurlijk niks voor. Dat gaat niet zomaar in één keer veranderen. Je bent afhankelijk van je spelers. Als je op internationaal niveau gemiddelde spelers hebt, moet je niet verwachten dat je in één keer een topelftal bij elkaar hebt", zegt Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Dramatisch begin voor Patrick Kluivert bij Nederlands getint Indonesië: klinkende nederlaag tegen concurrent

'Te grote hype'

Sinds Patrick Kluivert aan boord is, wordt er in Nederland regelmatig gesproken over het voetbal in het Aziatische land. Maaskant is echter van mening dat de verwachtingen rondom Indonesië veel te hooggespannen zijn."De hype is te groot geweest. Wij kenden die ploeg helemaal niet en hebben ze amper zien spelen. Het enige wat we gehoord hebben is: 'Nou die Nederlander gaat er naartoe, en die ook en die gaat er naartoe'", vervolgt de trainer van Helmond Sport.

Overschatting van Indonesië

De spelers van Indonesië spelen voornamelijk voor middenmoters in Nederland. "Er spelen nu tien Nederlanders in de basis, maar dan blijkt Australië, die al jarenlang op het WK spelen, gewoon veel te sterk. Maar laten we ook heel eerlijk zijn... Deze spelers hadden niet voor Indonesië gekozen als ze in aanmerking kwamen voor het Nederlands elftal."

Indonesische fans hebben alweer genoeg gezien van Patrick Kluivert: naam voorganger gescandeerd na dikke nederlaag

Probleem op komst voor Indonesië?

Er gaan geluiden dat Nederlanders die een Indonesisch paspoort hebben aangevraagd hun Nederlandse nationaliteit riskeren. "Het is nog niet helemaal duidelijk, maar dat kan een serieus probleem worden. Als Nederlandse clubs opeens vier ton moeten betalen voor een speler, kan dat flinke consequenties hebben", benadrukt Maaskant.

