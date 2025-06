WK-kwalificatie wordt een makkie: waarom Nederland medicijnen tegen Oranjekoorts kan halen

Oranje gaat starten aan de WK-kwalificatie vanavond in Finland. Ronald Koeman heeft maar één doel en dat is eerste worden in de poule. Dat is Oranje aan hun stand verplicht, vindt hij. En daar heeft hij volkomen gelijk in. In alles zou het Nederlands elftal oppermachtig moeten zijn. Dit zijn de redenen waarom men in Nederland alvast medicijnen tegen Oranjekoorts mag halen.

Na de halve finale die Ronald Koeman met Oranje heeft bereikt op het EK, wil hij ook hoge ogen gooien op het WK. Maar daarvoor moet hij eerst de kwalificatie door. Gesterkt door twee goede interlands tegen Spanje, ondanks dat ze verloren zijn gegaan, heeft hij goede hoop op een goede afloop. Hij wil eerste worden in de groep met Finland, Malta, Litouwen en Polen.

Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederlands elftal bij eerste WK-kwalificatieduel: opvallende keus in de verdediging Ronald Koeman gaat met Oranje starten aan een nieuwe cyclus: die van de kwalificatie van het WK. Na de halve finale op het EK wil de bondscoach op gaan voor zijn tweede eindtoernooi, maar die moet hij dan eerst maar zien te bereiken. Te beginnen tegen Finland, waar hij zal kiezen voor oude en vertrouwde namen. Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Finland.

Vaste kern

Koeman wil dat trucje vooral gaan uithalen met zoveel mogelijk dezelfde groep spelers als die hij al vaker gebruikt heeft. Er zijn maar weinig blessures en dus kan hij veel vaste namen gebruiken. Dat gaat direct ten koste van een aantal getalenteerde spelers. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Het voordeel is dat het team helemaal ingespeeld is op elkaar. Dat is zeker wel handig bij zo'n eerste wedstrijd waar direct de druk op staat.

Oranje start namelijk nu pas aan de groep, terwijl Finland al twee duels erop heeft zitten. Ze zullen defensief starten tegen Nederland en daarom is een groep die alles van elkaar kent gewenst. Het zal een wedstrijd van de details zijn en zo'n wedstrijd wordt vaak beslist in kleine voordelen. Zoals een goede teamgeest.

Ronald Koeman ziet potentiële Oranje-klant in Italië: 'Maar hij heeft grote concurrentie' Ronald Koeman start tegen Finland en Malta met een nieuwe cyclus met Oranje richting het WK in 2026. De verwachtingen liggen ineens een stuk hoger dan voorheen en de sfeer is goed in de groep, zo vertelt Ronald Koeman op de persconferentie. "Dat goede gevoel geeft ook extra fitheid", legt Koeman uit.

Kwaliteit

Van die vaste kern spelers is er een behoorlijk aantal dat in de Premier League uit komt. Van de huidige selectie die mee is naar Finland zijn dat er acht. De Engelse competitie staat bekend als één van de zwaarste en allemaal hebben ze een basisplaats bij hun ploeg. Dat laat zonder enige twijfel het grote verschil in kwaliteit zien tussen Oranje en Finland, die vooral leunen op spits Teemu Pukki, die in het Championship (tweede niveau van Engeland) speelt.

'Héél terecht van KNVB om een keer van zich af te bijten': Mexx Meerdink (21) krijgt wind van voren Jong Oranje maakt zich op voor het EK in Slowakije en volgens Robert Maaskant zijn de kansen op succes zeker aanwezig. In de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl spreekt de clubloze trainer zich uit over het niet-selecteren van Mexx Meerdink én de titelkansen. "Ik vind dat hij daar eerder over na had moeten denken", aldus Maaskant.

Persoonlijke successen

Daarbij kan Koeman, in ieder geval de aanstaande interlandperiode, nog teren op successen die spelers bij hun club hebben gehad. Drie Liverpool-spelers zijn kampioen geworden, Jeremie Frimpong barst van het zelfvertrouwen na een transfer naar Liverpool, drie Nederlanders stonden in een Europese finale, waarvan één zelfs een prijs pakte. Ook pakte Frenkie de Jong nog de dubbel in Spanje, kende Memphis een goede tijd in Brazilië en werd Tijjani Reijnders middenvelder van het jaar in Italië.

Nederlands trainer onder de indruk van mentaliteit Micky van de Ven: 'Dat is echt het aller mooiste voorbeeld' Micky van de Ven was de held bij Tottenham Hotspur woensdagavond na een belangrijke redding op de lijn. Mede door zijn atletische actie won Spurs de Europa League-finale van Manchester United. "Dat is een voorbeeld van: ben je bereid je been te breken om een goal te voorkomen?", oordeelt Robert Maaskant enthousiast.

Hijgende concurrentie

Daarbij hoeft Koeman voorlopig ook niet verlegen te zitten om nieuwe aanwas. Hoewel hij nu nog niet wil doorselecteren, zal hij gedurende het aanstaande jaar vast en zeker weer verplicht keuzes moeten maken. Blessures zullen komen en dan moet hij toch anderen een kans geven.

Met Sem Steijn, die aan de lopende band scoorde, is er in ieder geval iemand die doelpunten kan maken. Iets waar Oranje al een tijdje verlegen om ligt. En wellicht op langere termijn is Mexx Meerdink een potentiële aanhaker in de strijd om de spitsenpositie. Koeman geniet een goede achtervang.

Speler van Oranje geeft vlak voor interlandperiode nog het jawoord: 'Onze droom komt uit' De spelers van Oranje moesten zich op dinsdag 3 juni melden voor de eerste training in aanloop naar de komend interlandperiode. Kjell Scherpen had óf geluk óf kan heel goed plannen, want hij stapte vlak voor de bijeenkomst in Zeist nog in het huwelijksbootje.

FIFA-ranking

Om het statistisch af te sluiten spreekt de FIFA-ranking ook simpelweg in het voordeel van Nederland. Momenteel staat Oranje op de 6e plek op die lijst en is de eerstvolgende tegenstander pas te vinden op plek 34: Polen. Aanstaand tegenstander Finland staat op plek 69, Litouwen op plek 143 en Malta op plek 169.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.