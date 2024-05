KNVB Beker-finale vrouwen is Tessa Wullaert haar Last Dance: 'We moeten dit seizoen bekronen'

Voor de vrouwen van Fortuna Sittard is maandagmiddag de eerste kans om zilverwaar in de prijzenkast te kunnen zetten. De bekerfinale tegen Ajax is de eerste finale waar zij in staan. Voor aanvoerster Tessa Wullaert een bijzondere wedstrijd, want na deze finale is haar tijd in Sittard voorbij. "Het was een groot avontuur", blikt de Belgische spits terug.

Twee jaar geleden kwam Tessa Wullaert met veel bombarie naar de club uit Sittard. Er werd een nieuwe weg ingeslagen bij Fortuna en daar hoorden veel nieuwe spelers bij. Wullaert de meest ervaren én de bekendste naam. Zij werd aanvoerder en in het eerste seizoen werd de club derde. Terugblikkend op de tijd in Sittard omschrijft zij die tijd als 'een avontuur'. "Ik wsit niet hoe het ging eindigen toen ik hier tekende. Ik denk dat ik nog nooit zoveel verloren heb als nu, maar we waren vorig jaar derde en dit jaar vierde plus bekerfinalist. Daar had ik van te voren voor getekend."

Topscorer worden

Er was nog een droom die Wullaert na wilde jagen in Nederland: "Ik wilde ook één keer in mijn leven topschutter van een competitie worden en dat is ook gelukt, daar ben ik erg trots op." In dit seizoen maakte Wullaert 26 doelpunten, waarvan zeven in één wedstrijd. Dat bezorgde haar in ieder geval al één prijs dit jaar.

Tessa Wullaert © Pro Shots

Daar kan nog een prijs aan worden toegevoegd: de beker. Fortuna Sittard staat maandagmiddag in de finale van de KNVB Beker tegenover Ajax, dat nipt het kampioenschap moest laten aan FC Twente. "Ik heb er wel zin in, het team ook. Het is iets waar we een seizoen lang voor gewerkt hebben en naar uitkijken. Het is voor velen ook de laatste wedstrijd, ik hoop dat we er klaar voor zijn", zegt Wullaert. Het is haar laatste wedstrijd, maar dat brengt geen extra druk met zich mee. "Ik wil er vooral van genieten."

Bij Tessa Wullaert thuis is sprake van een competitieve sfeer Maandagmiddag staan de vrouwen van Ajax en Fortuna tegenover elkaar tijdens de KNVB Bekerfinale. Sportnieuws.nl sprak Tessa Wullaert over haar tijd in Nederland. Ook vertelt ze over hoe zij haar toekomst voor zich ziet.

'Het was een rollercoaster'

Wullaert maakte veel mee in de twee jaar in Sittard. De ploeg schoot uit de startblokken maar kende ook moeilijkere tijden. "We moesten elkaar nog leren kennen. We gingen in het begin heel snel omhoog maar daarna stagneerde het allemaal een beetje. Dan moet je als team echt bij elkaar komen en samen de balans opmaken. Kijken wat goed ging en wat minder goed ging en kijken hoe je van daaruit verder kan gaan."

Nu is het tijd voor een nieuw avontuur. Zo'n avontuur als dat ze bij Fortuna Sittard meemaakte, hoeft voorlopig even niet meer. "Op latere leeftijd kan dat wel. Het is mooi om een nieuw teamt te vormen en die rcihting te geven", legt ze uit. Haar volgende avontuur is nog niet duidelijk, maar haar grote wens is: "Ergens waar het warm is."