De KNVB heeft dit seizoen een opvallende regelwijziging doorgevoerd rondom het inzetten van ballenjongens en -meisjes bij wedstrijden. Zij mogen de bal niet meer rechtstreeks teruggeven aan de spelers.

In plaats daarvan moeten de spelers zelf de bal ophalen. De ballenjongens en -meisjes plaatsen de ballen alleen nog terug op de zogeheten kegels, zo meldt het AD.

Thuisvoordeel

Het gebeurt regelmatig dat de thuisploeg profiteert van de rol van ballenjongens en -meisjes. Omdat zij meestal voor de thuisclub zijn, kunnen ze het spel beïnvloeden door de bal sneller of juist langzamer aan de spelers te geven. De regelwijziging moet ervoor zorgen dat dit mogelijke voordeel wordt weggenomen.

Vanaf dit seizoen geven ballenjongens en -meisjes de ballen dus niet meer direct aan spelers. Voetballers moeten de bal zelf ophalen wanneer zij een ingooi of hoekschop willen nemen. De ballen worden door de ballenjongens en -meisjes nog wel op de pionnen langs het veld gelegd, waarna de speler ze kan oppakken.

Voor doeltrappen geldt een uitzondering: ballenjongens en -meisjes achter het doel mogen de keeper wél de bal geven wanneer het spel met een doeltrap wordt hervat.

Wisselspelers en stafleden

De nieuwe regel geldt ook voor wisselspelers en stafleden aan de zijlijn: zij mogen zich niet mengen in het hervatten van het spel en de wedstrijdbal op geen enkel moment aanraken.

Een bekend voorbeeld waarbij een staflid de bal snel teruggaf, deed zich voor in 2017 tijdens de kampioenswedstrijd van Feyenoord. Toen de bal bij coach Giovanni van Bronckhorst belandde, gaf hij deze razendsnel aan een speler voor een ingooi. Enkele seconden later leidde die snelle hervatting tot de openingstreffer van Dirk Kuyt.

