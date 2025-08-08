Telstar-keeper Ronald Koeman Jr. promoveerde deze zomer verrassend met zijn club naar de Eredivisie. De doelman was afgelopen seizoen één van de uitblinkers van de stuntploeg in de Eerste Divisie. Volgens hem heeft zijn fysieke staat daar veel mee te maken. "Ga maar eens duiken met tien kilo in je hand", schetst Koeman Jr. als voorbeeld.

Koeman Jr. hoefde vorig seizoen dankzij zijn vriendin niet meer op de club te lunchen; hij kreeg steevast bakjes met gezonde maaltijden mee. De resultaten zijn niet te missen: hij viel maar liefst acht tot tien kilogram af. "Op de club eten we veel pasta, maar dat is niet echt goed om af te vallen. Ik eet vooral veel soep en salades", verklapt de dertigjarige doelman vorig seizoen tegenover ESPN.

Twee à drie kilo aangekomen

Na het seizoen nam Koeman Jr. bewust tijd om tot rust te komen, maar dat zorgde er wel voor dat er 'weer een aantal kilootjes' bij kwamen. "Ik ben lekker met mijn gezin op vakantie geweest, al was het natuurlijk niet extreem lang", zegt hij, doelend op het feit dat de play-offs ervoor zorgden dat ze slechts een paar weekjes vrijaf hadden. "Maar ik vind het persoonlijk na twee weken ook wel mooi geweest. Er komen toch wel wat kilootjes bij als je op vakantie gaat en je doet wat minder, dus ik was blij dat ik weer aan de bak kon."

"In de vakantie was ik toch wel twee à drie kilo aangekomen", specificeert Koeman Jr, die daarna direct benadrukt dat hij binnen no-time weer op het normale gewicht zat. "Die waren er ook weer binnen twee weken van af, hoor. Ik schommel altijd wel een beetje in de vakantie, dat hoort ook bij de bouw van mijn lichaam."

'Nog nooit zo fit geweest als nu'

Koeman Jr. voelt zich fitter dan ooit en merkt dat duidelijk in het veld. “Ik vind het wel moeilijk om in zo’n zomervakantie niet aan te komen, maar ik zit er helemaal niet mee wat mensen daarvan vinden. Ik ben eigenlijk nog nooit zo fit geweest als nu", vervolgt de doelman van Telstar.

Hij beseft zich héél goed dat hij honderd procent fit moet zijn om in de Eredivisie te slagen. "Ik heb vorig jaar al gemerkt wat het verschil is als je acht tot tien kilo afgevallen bent. Ga maar eens duiken met tien kilo in je hand, dat is toch even andere koek. Ik heb vorig jaar wel ervaren dat het heel erg kan helpen. Je weet natuurlijk niet of het daaraan ligt, maar het geeft wel vertrouwen", besluit de zoon van bondscoach Ronald Koeman.

Dit is deel twee van het verhaal van Ronald Koeman Jr., die uitgebreid met Sportnieuws.nl sprak over onder meer de opvoeding door zijn vader en zijn aanstaande Eredivisiedebuut.

