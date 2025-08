NAC zal wederom vol moeten inzetten op handhaving in de Eredivisie. Vorig jaar waren ze lange tijd verwikkeld in een strijd tegen degradatie met aartsrivaal Willem II. Dit jaar zal niet anders zijn. De nodige versterkingen werden gehaald, maar het oogt af en toe toch nog wat wankel. Voor één speler wordt het een cruciaal seizoen: Sydney van Hooijdonk. Dit

NAC had vorig jaar vooral moeite met één ding: en dat was scoren. Na degradant Almere City (23) was NAC samen met Willem II (34) de minst scorende ploeg van de competitie. Dat moet dit jaar anders dachten ze in Breda. Zo werd Charles Brym overgenomen van het gedegradeerde Almere, een aanvaller. Vrij recentelijk werd ook Mohamed Nassoh na een erg lange onderhandeling met Sparta overgenomen. Ook hij is gehaald om de aanvallende intenties van Carl Hoefkens waar te gaan maken.

Ook werden buitenkansjes gevonden in het buitenland. Fins jeugd-international Juho Tavitie wordt voor een jaar gehuurd van Lommel SK en uit de Ligue 2 komt Moussa Soumano over van AJ Ajaccio. Ook zij zijn gehaald om meer aanvallend voetbal te gaan spelen in Breda, waar Leo Sauer vorig jaar vooral de doelpunten maakte. Hij is weer bij Feyenoord en krijgt zijn kans daar. Ook schijnt NAC nog interesse in Mats Rits te hebben, als ze hem binnenhengelen slaan ze een heel mooie slag.

Sydney van Hooijdonk

Veel ogen in Breda kijken in de richting van Van Hooijdonk. De zoon van Pierre van Hooijdonk is ondertussen een ervaren man bij NAC en moet de doelpunten gaan leveren voorin. De Nederlander keerde vorig seizoen halverwege terug bij 'zijn' NAC na een periode bij Cesena in de Serie B. In de tweede seizoenshelft, waarin NAC het sowieso moeilijker had, scoorde hij maar één keer.

Voorspelling

Dit jaar lijkt dat allemaal net wat anders te worden, met Nassoh erbij is er weer wat creativiteit op het veld erbij en als de nieuwkomers op de flanken ook goed hun werk doen zal Van Hooijdonk wellicht vaker in stelling komen. Wat concurrentie van Soumano zal hem ook niet slecht doen. De goals zullen dan vanzelf wel gaan komen bij NAC.

Als alles weer op rolletjes gaat lopen in Breda, dan zijn ze niet zoals vorig jaar een degradatiekandidaat maar gaan ze zich zonder al teveel problemen al gauw veilig spelen. Dat moet dan ook de doelstelling zijn van Hoefkens en aanvoerder Boy Kemper.

