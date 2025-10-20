Wout Weghorst en Wouter Goes vestigden de aandacht op zich afgelopen weekend bij Ajax-AZ. De twee waren continu aan het bakkeleien met elkaar en vochten verschillende duels uit. Ook was er verbazing over Weghorst, die zijn elleboog in de nek van Goes plantte. Ook oud-toparbiter Mario van der Ende keek er met grote verbazing naar: "Waarom er geen rood gegeven wordt? Werkelijk geen idee."

Oud-toparibter Mario van der Ende liet tijdens de wedstijd al in niet mis te verstane woorden blijken wat hij van de elleboogstoot van Ajax-speler Wout Weghorst vond: " Geel voor een bewuste elleboogstoot. Dat zie je in weinig andere competities", was zijn conclusie.

Elleboog Weghorst

In gesprek met deze website gaat hij nog wat dieper op het moment in. Goes zocht Weghorst op bij een voorzet van Ajax. Weghorst vertelde in zijn eigen beleving dat hij Goes op afstand hield door zijn elleboog hoog te houden en dat Goes er vervolgens tegenaan liep. De beelden spraken echter voor zich en lieten weinig ruimte voor verbeelding. De elleboog van de spits ging overduidelijk richting de borst van Goes.

Van der Ende begrijpt niet dat er geen rode kaart gegeven werd. "Hoe dat komt? Dat begint allemaal met kwaliteit. Dat is interpretatievermogen, waarnemingsvermogen, beslissingsvaardigheid en lef of durf hebben", legt de oud-arbiter uit. "Als één van die facetten niet op 100 procent gehanteerd wordt dan vliegt de kwaliteit omlaag. Dit is een combinatie van meerdere van die facetten. De scheids heeft het gezien, waarom geeft hij hem dan niet? Geen enkel idee."

Kwaliteit is niet goed genoeg

Van der Ende staat er al bijna niet meer van te kijken. " Als je ziet hoeveel zaken er geseponeerd worden. Dan heb je een scheids en een VAR en dan gebeurt dat nog steeds? Dat betekent gewoon dat de kwaliteit niet goed genoeg is. En dan heb ik niet alleen over die van de scheidsrechters, dat heeft ook te maken met de begeleiding en opleiding van scheidsrechters."

Ook de uitleg van Weghorst vindt hij een lachertje, daar kan hij zich niet in vinden. "Die kan Peter Pannekoek wel gebruiken voor zijn eindejaarsconference", begint hij te lachen. "Dan zit heel Carré nog een keer om hem te lachen. De enige die zo staat als Weghorst in het veld is Lee Towers met die elleboog als hij You'll Never Walk Alone zingt", zegt hij met enige vorm van cynisme. "Wie staat nou zo met zijn elleboog op het veld?"

Gedrag Weghorst

Van der Ende wil wegblijven bij het in het hoofd kruipen van Weghorst, of daar een oordeel over vellen, maar heeft wel een advies voor zijn werkgever Ajax. "Misschien is het voor Ajax wel een keer goed om een psycholoog een keer in zijn hoofd te laten kijken. Naar zijn gedrag. Anders weet je gewoon dat als het het er echt straks écht om gaat, dat je die jongen gewoon een paar weken kwijt bent", doelend op de ontvlambaarheid van Weghorst.

