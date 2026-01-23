De Europese campagne van de Nederlandse clubs verloopt erg moeizaam en de kans bestaat dat er komende week maar liefst vijf clubs gaan sneuvelen. Daardoor moet Nederland vrezen voor het tweede Champions League-ticket.

De punten zijn belangrijk voor Nederland om zoveel mogelijk tickets voor Europees voetbal te krijgen. De zesde plek waar Nederland momenteel op staat levert zes plekken op. Die zijn dit seizoen zo verdeeld: PSV en Ajax in de Champions League, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht in de Europa League en AZ in de Conference League.

Europese tickets op het spel

Nederland staat ver achter nummer vijf Frankrijk en de taak is vooral om Portugal (zevende) en België (achtste) op afstand te houden. Zeker omdat het superseizoen 2021/22 na dit jaar vervalt. Nederland pakte toen 19.200 punten, waar Portugal en België bleven steken op respectievelijk 12.916 en 6.600.

Nederland kende een wisselvallige week. Ajax en Feyenoord wisten hun duel te winnen, maar PSV, FC Utrecht en Go Ahead Eagles gingen allemaal onderuit. Vooral de nederlaag van Utrecht tegen KRC Genk was pijnlijk, want België is één van de concurrenten. De vlag hangt er op dit moment zo bij:

Nederland: 66.429

Portugal: 64.266

België: 58.550

Nederland heeft dus nog altijd een marge op Portugal, maar die zou zomaar als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Er bestaat namelijk een reeële kans dat 'we' volgende week vijf clubs gaan kwijtraken en dan alleen nog AZ in de Conference League over hebben. PSV, Ajax, Feyenoord en Go Ahead Eagles kunnen allemaal nog door, maar alleen de Eindhovenaren hebben dat volledig in eigen hand. FC Utrecht speelt komende week sowieso het laatste Europese duel van het seizoen

Puntentelling

Een overwinning - van welk toernooi dan ook - levert 2 punten op, een gelijkspel is goed voor 1 punt. Vervolgens moeten al die punten door zes worden gedeeld, omdat Nederland met zes teams actief is in Europa. Portugal speelt nog maar met vier Europese team, terwijl de Belgen er slechts drie overhebben. Zij hoeven hun punten maar door vijf te delen.

