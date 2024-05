KNVB-voorzitter neemt het op voor het Nederlands voetbal: 'Er wordt altijd gedaan alsof het alleen maar geld kost'

Frank Paauw schoof als nieuwe voorzitter van de KNVB aan bij talkshows Op1. Daar vertelde hij dat hij af wil van het negatieve beeld dat in de maatschappij heerst van voetbal. De sport heeft ook een positieve invloed op de samenleving, benadrukt Paauw.

De rellen rondom de playoffs-finale tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles onderbouwden dat statement niet. Dat ziet Paauw zelf ook in, zeker als voormalig politiechef. "Dit zijn vreselijke beelden. Zeker als je dan ook nog hoort dat collega's gewond zijn geraakt, en dat ze in de verdrukking hebben gezeten. Maar je hoeft niet bij de politie te zitten om te zien dat dit vreselijk is. Dit hoort niet bij onze maatschappij."

Rellen en vuurwerk bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles: 'Laatste tijd is het weer vaker raak' Het was zondagavond een hectisch potje tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Het eindigde in een 1-2 overwinning voor de bezoekers uit Deventer. Zowel op als buiten het veld was het een heetgebakerde wedstrijd. Er leek een perfecte voetbalsfeer te hangen, totdat er in de slotfase plots over-en-weer fakkels en vuurwerk werd gegooid. De hoofdrolspelers, op het veld wel te verstaan, spreken er schande van.

Toch ziet Paauw vooral de meerwaarde van voetbal voor de maatschappij in. "In Den Haag wordt het vooral als last gezien", zegt Paauw over de uitspraken van politieke partijen die strengere handhaving willen rondom de sport. "Maar aan de andere kant kan zowel profvoetbal als amateurvoetbal, ook voor de jeugd, een positieve bijdrage leveren. Voetbal draagt ook bij aan de economie, maar er wordt altijd gedaan alsof het alleen maar geld kost."

Paauw is het er mee eens dat er wat gedaan moet worden aan de misdragingen van supporters. Maar hij wil niet te hard optreden. De politiechef van Amsterdam werd al bekritiseerd toen hij zich verkiesbaar stelde voor het voorzitterschap van de Nederlandse voetbalbond, omdat supporters bang waren voor harde maatregelen.

Voor Frank Paauw is het weren van uitsupporters geen optie meer: 'Heb dat niet meer op mijn vizier staan' Frank Paauw heeft na zijn verkiezing tot nieuwe voorzitter van de KNVB gezegd dat het bij voorbaat weren van uitsupporters voor hem geen optie meer is. Die suggestie deed Paauw in het verleden als politiechef van Amsterdam. Daardoor kwam er felle kritiek op zijn voorzitterschap vanuit supportersgroepen. De afgelopen weken nuanceerde Paauw die opmerkingen al.

"Het is niet zo dat ik opeens de nieuwe veiligheids-sheriff van de KNVB wordt", zei Paauw woensdagavond aan tafel bij Op1. "Een rol als voorzitter is echt anders dan die van politiechef. Je moet terughoudender zijn. Dat zal zeker wennen zijn, geef ik toe. Maar daar ben ik me wel van bewust. Maar de veiligheid blijft een zorg die we allemaal hebben."