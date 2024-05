Voor Frank Paauw is het weren van uitsupporters geen optie meer: 'Heb dat niet meer op mijn vizier staan'

Frank Paauw heeft na zijn verkiezing tot nieuwe voorzitter van de KNVB gezegd dat het bij voorbaat weren van uitsupporters voor hem geen optie meer is. Die suggestie deed Paauw in het verleden als politiechef van Amsterdam. Daardoor kwam er felle kritiek op zijn voorzitterschap vanuit supportersgroepen. De afgelopen weken nuanceerde Paauw die opmerkingen al.

"Ik heb dat niet meer op mijn vizier staan. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar de bonus/malusregelingen die al bestaan. Dat was ook een punt wat uit het gesprek met de supporters kwam", zei Paauw. Hij wil twee kanten op werken. Met het belonen van goed gedrag van supporters en het bestraffen van wangedrag.

Paauw werd maandagavond gekozen als nieuwe voorzitter van de KNVB. Daarmee volgt de 65-jarige hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam Just Spee op.

Terugtrekken

Paauw vertelde dat hij zelfs had overwogen om zich terug te trekken uit de strijd na de kritiek vanuit supportersgroepen. Paauw was "verbaasd door de heftigheid, de mate van de georganiseerdheid en de mobilisering" van de weerstand. "Dat heb ik vorige week ook tegen de supporters gezegd. Dat is nooit leuk, maar daar kun je lang over zeuren. Ik denk dat er ook nog veel werk aan de winkel is om daarover in gesprek te gaan met elkaar."

Onder meer Paauws huidige functie als baas van de politie van Amsterdam speelde mee bij de overweging zich terug te trekken. "Je denkt er wel over na, van: heeft dit zin? Ik wilde niet dat mijn hoofdbaan eronder zou lijden. Maar ik had A gezegd en ik had ook nog steeds het idee dat het wel degelijk zin heeft en dat ik iets zou kunnen toevoegen, dus besloot ik toch om door te gaan."

Politiechef

Paauw zegt ontslag te gaan nemen bij de politie. Zo zal er geen sprake zijn van belangenverstrengeling. "Ik laat Amsterdam niet gelijk los. Maar ik zal op hele korte termijn, hou me niet aan een week of zo, wel terugtreden als Amsterdamse politiechef waar een vermenging van belangen kan zitten. Bijvoorbeeld me niet meer bemoeien met de voetbalportefeuille."

Ook daarmee stelde Paauw voetbalfans direct gerust. "Ik had als politiechef veel meer invloed op de supportersproblematiek dan nu als KNVB-voorzitter. Het idee en de angst was een beetje dat ik als voorzitter gelijk over het veiligheidsregime zou gaan. Dat is volgens mij in deze fase niet aan de orde."