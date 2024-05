‘Ajax, Feyenoord en AZ stemden wel op mij, dat maakt me trots’: Hans Nijland verliest van Frank Paauw

Frank Paauw is maandagavond verkozen tot de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. Dat betekent dat voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland het moest afleggen. Dertig profclubs en dertig amateurclubs stemden anoniem wie de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB moest worden. Nijland, Paauw en oud-voetbalsters Jeanet van der Laan waren de gegadigden. De eerstgenoemde is teleurgesteld in de uiteindelijke keuze.

Bij de stemronde kreeg Paauw de meeste stemmen: 31. Nijland volgde met twintig stemmen, terwijl Van der Laan zeven stemmen ontving. Twee stemmen werden ongeldig verklaard. Daarmee is Frank Paauw de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB voor de komende drie jaar. Daarna kan hij nog maximaal twee keer herbenoemd worden. Paauw volgt Just Spee op als voorzitter.

Frank Paauw nieuwe voorzitter KNVB, al bij de eerste stemronde een meerderheid Frank Paauw is de nieuwe voorzitter van de KNVB. De 65-jarige hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam kreeg tijdens de bondsvergadering in Zeist de meeste stemmen.

Op vakantie in Rhodos

Uiteraard is het een tik voor Nijland dat hij niet de nieuwe bondsvoorzitter is, maar daar wil hij niet te lang bij stilstaan. Het leven gaat door. “Natuurlijk was ik teleurgesteld, maar de knop is al snel omgegaan. Ik ben met name heel trots op het feit dat ik twintig stemmen heb binnengehaald. Dat is best wel een bijzondere prestatie”, zei Nijland vanaf zijn vakantiebestemming op Rhodos in gesprek met Sportnieuws.nl. “En het laatste beetje teleurstelling spoel ik weg met een glas rosé.”

Benoeming van Paauw

De benoeming van Paauw komt niet als een verrassing. De voormalig politiechef van Amsterdam was vanaf het eerste moment kandidaat nummer één voor de KNVB. Nijland: “Met Paauw en Van der Laan had ik gerenommeerde kandidaten tegenover me. Ze hebben een meer dan verdienstelijke staat van dienst met hun maatschappelijke carrière. Toch denk ik dat ik heel veel steun heb mogen ontvangen vanuit de voetbalsupporters en media. Dat doet me goed.”

Voor Frank Paauw is het weren van uitsupporters geen optie meer: 'Heb dat niet meer op mijn vizier staan' Frank Paauw heeft na zijn verkiezing tot nieuwe voorzitter van de KNVB gezegd dat het bij voorbaat weren van uitsupporters voor hem geen optie meer is. Die suggestie deed Paauw in het verleden als politiechef van Amsterdam. Daardoor kwam er felle kritiek op zijn voorzitterschap vanuit supportersgroepen. De afgelopen weken nuanceerde Paauw die opmerkingen al.

Stemmen van prachtige clubs

Dat Nijland er bij verschillende doelgroepen goed op stond, bleek wel uit het aantal stemmen. Van de 58 geldige stemmen gingen er dus twintig naar Nijland. “Het waren stemmen van prachtige clubs met Ajax, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en ook de twee noordelijke clubs FC Emmen en Cambuur. Dat maakt me trots en daar ben ik ze meer dan dankbaar voor”, vervolgde Nijland zijn verhaal.

Genoten van de campagne

Nadat Nijland werd aangedragen door Supporterscollectief Nederland reisde de voormalig directeur van FC Groningen stad en land af. Hij moest iedereen overtuigen hoe hij de rol van bondsvoorzitter van de KNVB zou invullen. “Ik heb de afgelopen zes á zeven weken écht genoten van de vele gesprekken die ik heb mogen voeren. Met de KNVB, het amateurvoetbal, de media en supportersverenigingen. Het waren heel goede gesprekken.”

Hans Nijland werd door het Supporterscollectief Nederland naar voren geroepen als kandidaat voorzitter KNVB © Pro Shots

Geen pensioen

Vijf jaar geleden nam Nijland afscheid als directeur van ‘zijn’ FC Groningen. Hoewel hij actief bleef als voorzitter amateurclub HSC uit Sappemeer, wil hij nu weer meer hooi op zijn vork nemen. Zijn ‘tijdelijke’ terugkeer in de professionele tak van de voetbalwereld smaakt naar meer. “Alle gesprekken hebben mij zo enthousiast gemaakt. De Nederlandse voetbalwereld is nog niet van mij af. Er gaan meer dingen op mijn pad komen”, aldus Nijland, die absoluut niet met pensioen wil.

Geen vakantiehuisje

“Dat is niet voor mij weggelegd. Ik ben nu een paar dagen op Rhodos, maar wil absoluut geen vakantiehuis in Spanje om daar te bivakkeren. Ik ben blij dat ik maandag weer aan de slag kan”, sloot Nijland af.