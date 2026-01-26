De KNVB heeft Bas Nijhuis aangewezen als scheidsrechter van de Eredivisie-topper PSV - Feyenoord. Zondag om 14.30 uur is de aftrap tussen de nummers 1 en 2 van de ranglijst in het Philips Stadion. Nijhuis is een veelbesproken scheidsrechter, die bekend staat om het zelden fluiten voor kleine overtredingen.

'De arbiter krijgt ondersteuning langs de zijlijn van Erwin Zeinstra en Freek Vandeursen. Martin van den Kerkhof is de vierde official. Edwin van de Graaf is de VAR bij dit duel. Hij krijgt ondersteuning van Nils van de Graaf', meldt de Nederlandse voetbalbond. Ajax hoopt als nummer drie te profiteren van de topper, waarin in ieder geval één van de concurrenten punten gaat verspelen. Zondag om 12.15 uur trappen de Amsterdammers af bij Excelsior onder leiding van Marc Nagtegaal. De VAR is daar Dennis Higler.

Belangrijke Europese duels

De drie Nederlandse topclubs moeten eerst midweeks belangrijke Europese duels spelen. Ajax heeft een wonder nodig tegen Olympiakos én op de andere velden om nog te overleven in de Champions League. Voor PSV is de missie een stuk duidelijker, maar ook moeilijker. Een overwinning in eigen huis tegen Bayern München is voldoende voor 'overwintering'. Feyenoord heeft ook in theorie nog een kans om de Europa League-groepsfase te overleven, maar moet uit bij Real Betis vechten voor een kans van '11 procent'.

Andere scheidsrechters bij Eredivisie-duels

Joey Kooij krijgt in de Eredivisie leiding over NAC - FC Twente, Serdar Gözübüyük mag gaan fluiten bij AZ - NEC. Danny Makkelie en Dennis Higler zijn een weekend vrij in de Nederlandse topcompetitie. Higler mag wel fluiten in de Keuken Kampioen Divisie bij Helmond Sport - De Graafschap.

